Masterchef Yine İfşa Edildi! 11.İfşa da Yayınlandı, Kim Elenecek Belli Oldu; Tüm Gizem Bozuldu! Hiç Beklenmiyordu, Şok...
Masterchef Türkiye'de ifşa olayları durmak bilmiyor. Spekülasyonlar büyük bir hızla devamlılığını sürdürüyor. Çok uzun zamandan beri, herkes tarafından tanıklık edilmekte olan söz konusu ifşalar ve bilgi aktarımları, oldukça garip bir hal almaya başladı ve Masterchef'in çekimlerine ara evrileceği iddialarına kadar doğurmaya başladı. Bu hafta da hangi yarışmacının eleneceği ifşa edilince herkes bir "neler oluyor artık?" Sorusunu sordu.
Masterchef Türkiye 2020'nin yapımcısı olan Acun Ilıcalı'nın bilgi sızdırmakta olan kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği, tamamen net olmamak kaydıyla prodüksiyondan ve normalde sosyal medya hesabı kullanmayan birinin söz konusu sızıntıya sebebiyet verdiği de kulaktan kulağa yayılan, oldukça dikkat çeken iddialardan birisi!
Bu hafta mavi takım ve kırmızı takımın belli olmasının hemen ardından; herkes yarışma heyecanından daha fazla yeni ifşaların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Bu noktada; 10. hafta içerisindeki takım skorları ve elenecek ismin bilgisi, yine sızdırıldı. İşte o isim!
Öncelikli olarak isim ve skor bilgisi vermeden önce geçen hafta gündemi sarsan "Berker koronavirüse yakalandı" iddialarının tamamen yalan ve dolandan ibaret olduğunu, kendisinin gayet sağlıklı olduğunu belirtmek istiyoruz. En önemli iddialara gelince ise... >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.