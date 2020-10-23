Masterchef Yine İfşa Edildi! 11.İfşa da Yayınlandı, Kim Elenecek Belli Oldu; Tüm Gizem Bozuldu! Hiç Beklenmiyordu, Şok...

Masterchef Türkiye 2020'nin yapımcısı olan Acun Ilıcalı'nın bilgi sızdırmakta olan kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği, tamamen net olmamak kaydıyla prodüksiyondan ve normalde sosyal medya hesabı kullanmayan birinin söz konusu sızıntıya sebebiyet verdiği de kulaktan kulağa yayılan, oldukça dikkat çeken iddialardan birisi!

Bu hafta mavi takım ve kırmızı takımın belli olmasının hemen ardından; herkes yarışma heyecanından daha fazla yeni ifşaların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Bu noktada; 10. hafta içerisindeki takım skorları ve elenecek ismin bilgisi, yine sızdırıldı. İşte o isim!

Öncelikli olarak isim ve skor bilgisi vermeden önce geçen hafta gündemi sarsan "Berker koronavirüse yakalandı" iddialarının tamamen yalan ve dolandan ibaret olduğunu, kendisinin gayet sağlıklı olduğunu belirtmek istiyoruz. En önemli iddialara gelince ise... >> Diğer sayfaya geçiniz!