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- 23 Eki 2020 - 23:51 G: 24 Eki 2020 - 00:06

Ankara’da Hayretler İçinde Bırakan Yamaç Koçovalı Olayı! Çukur Dizisi Gerçek Oldu, Yaşananlar “Pes Artık” Dedirtti!

Başkent Ankara’da dizilere konu olacak olaylar sık sık yaşanırken, artık gerçek hayata konu olan dizilerin yaşandığı görülüyor. Öyle ki son yaşanan Yamaç Koçovalı olayı, Çukur dizisinin gerçek hayatta etkisini gösterdiğini ortaya çıkardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Haberlerankara.com mail adresimize gelen trajikomik olayda, aynı yaşlarda 4 çocuğun çok severek Çukur izlediği ve bu dizden asla kopamadıkları belirtilmiş. Diziden kopamamak bir yana, bununla birlikte diziyi gerçek hayata taşıdığı ifade edilmiş. Çocuklardan birinin velisi tarafından gönderilen olay ise herkesi şoktan şoka soktu.

Bilindiği üzere “Çukur” gerek delikanlılığı, gerek yüksekliği, gerekse diğer tüm durumlarla adını aldığı Çukur dizisinde en sevilen mahalle oluyor. Uyuşturucunun ve benzeri şeylerin hiçbirinin giremediği Çukur mahallesini örnek alan 4 çocuğun hikayesi ise okuyanlara “pes artık” dedirtiyor.

23 Eki 2020 - 23:51 Ankara- Dizi Haberleri

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