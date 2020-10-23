Ankara’da Hayretler İçinde Bırakan Yamaç Koçovalı Olayı! Çukur Dizisi Gerçek Oldu, Yaşananlar “Pes Artık” Dedirtti!

Haberlerankara.com mail adresimize gelen trajikomik olayda, aynı yaşlarda 4 çocuğun çok severek Çukur izlediği ve bu dizden asla kopamadıkları belirtilmiş. Diziden kopamamak bir yana, bununla birlikte diziyi gerçek hayata taşıdığı ifade edilmiş. Çocuklardan birinin velisi tarafından gönderilen olay ise herkesi şoktan şoka soktu.

Bilindiği üzere “Çukur” gerek delikanlılığı, gerek yüksekliği, gerekse diğer tüm durumlarla adını aldığı Çukur dizisinde en sevilen mahalle oluyor. Uyuşturucunun ve benzeri şeylerin hiçbirinin giremediği Çukur mahallesini örnek alan 4 çocuğun hikayesi ise okuyanlara “pes artık” dedirtiyor.