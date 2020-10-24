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- 24 Eki 2020 - 15:45 G: 24 Eki 2020 - 15:52

Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

31 Mart 2019 yerel seçimleri ile Ankara ilinin Polatlı ilçesine belediye başkanı olan Mürsel Yıldızkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. 2019'dan beri Polatlı Belediye Başkanlığı'nı yürüten Mürsel Yıldızkaya'nın eğitimi, hayatı, siyasi geçmişi ve bünyesinde çalışma yaptığı partiler merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

31 Mart 2019 yerel seçimleri ile Ankara ilinin Polatlı ilçesine belediye başkanı olan Mürsel Yıldızkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. 2019'dan beri Polatlı Belediye Başkanlığı'nı yürüten Mürsel Yıldızkaya'nın eğitimi, hayatı, siyasi geçmişi ve bünyesinde çalışma yaptığı partiler merak ediliyor.

Mürsel Yıldızkaya 2019 yılında başladığı Polatlı Belediye Başkanlığı görevini hala başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Öncelikle Polatlı halkı olmak üzer Ankaralılar ise Mürsel Yıldızkaya hakkındaki ayrıntıları araştırmaya devam ediyor.

Mürsel Yıldızkaya Kimdir?

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya aslen de Ankara'lıdır. 1968 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelen Mürsel Yıldızkaya öğrenim hayatının büyük bir bölümünü de burada tamamlamıştır. Mürsel Yıldızkaya Polatlı İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında üniverisite eğitimini tamamlayan Mürsel Yıldızkaya ardından öğretmenlik yapmaya başladı.

Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 1996 yılında Şabanözü İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Yıldızkaya ilk öğretmenlik deneyiminden sonra Polatlı'da birçok Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi'nde tarih öğretmenliği görevini yapmıştır. Mürsel Yıldızkaya şimdilerde hala Polatlı'da yaşamaktadır. Uzun zamandır evli olan Mürsel Yıldızkaya'nın 3 tane de çocuğu vardır.

Mürsel Yıldızkaya'nın Siyasi Hayatı

Mürsel Yıldızkaya tüm siyasi hayatını Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde geçirmişti. 1995 ve 1996 yıllarında Polatlı Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler görevini yürüten Mürsel Yıldızkaya 1996 yılından sonra Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Şubesi'nin kurucu başkanlığını yürüttü. MHP'de 2 dönem Polatlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mürsel Yıldızkaya ilk kez 2014 yılında Polatlı Belediye Başkanı seçildi. Görevi başarılı şekilde sürdüren Mürsel Yıldızkaya 2019 yerel seçimlerinde Polatlı Belediye Başkanlığı için adaylığını koydu. 31 Mart 2019 seçimlerinde de MHP'den aday olan Mürsel Yıldızkaya 2. kez Polatlı Belediye Başkanı olarak seçildi. Yıldızkaya görevi hala sürdürmektedir.

24 Eki 2020 - 15:45 Ankara/ Polatli- Biyografi

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