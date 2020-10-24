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- 24 Eki 2020 - 22:15 G: 24 Eki 2020 - 22:41

Ankara’da Sefirin Kızı Dizisi Gerçek Oldu! Canından Çok Sevdiği Kıza Yakın Arkadaşı Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Karısının Dahi Ağzı Açık Kaldı... “Yazıklar Olsun!”

Ankara’nın Kazan ilçesinde yaşanan olay Sefirin Kızı dizisini aratmadı. Yıllar önce dillere destan bir aşk olarak başlayan ilişkinin sonu hüsran ile bitmişti. Yıllar önce Ç. N. ile Y.S. ikilisinin büyük aşkını duymayan kalmamış ve çift evlilik için bir adım atmıştı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı evlenemeyen çiftin yolları ayrı düşmüş ve yıllar sonra Ç.N. memleketine dönünce o büyük aşk geri alevlenmişti. İşte Ankara’da yaşanan o aşk üçgeninin detayları…

Nuri Akoğuz
Nuri Akoğuz Tüm Haberleri

2000 yılının başlarında evlilik için hazırlanan Ç.N. ve Y.S. pek çok sıkıntıdan dolayı evlenemediler ve dillere destan olan o aşk büyük bir nefrete dönüştü. Yollarını ayıran Ç.N. ve Y.S. yıllar boyunca bir araya gelmedi. İlk önce şehrini terk etmek zorunda kalan Ç.N. daha sonra çözümü ülkeyi terk etmekte buldu ve yıllar boyunca ülkesine adım dahi atmadı.

Ç.N. uzun bir zaman sonra evine dönmek zorunda kaldı. Çok büyük bir hastalık yaşayan Ç.N. “Neden döndün?” tarzında soru soranlara kendi vatanında ölmek istediğini dile getirdi ve kimsenin haberi olmayan oğlunu teslim edebilmek için güvenebileceği birini bulmaya geldiğini söyledi. Tedavi süreci devam ederken Y.S. büyük aşkının tekrar döndüğünü öğrendi.
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24 Eki 2020 - 22:15 Ankara- Yaşam

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