Ankara’da Sefirin Kızı Dizisi Gerçek Oldu! Canından Çok Sevdiği Kıza Yakın Arkadaşı Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Karısının Dahi Ağzı Açık Kaldı... “Yazıklar Olsun!”

2000 yılının başlarında evlilik için hazırlanan Ç.N. ve Y.S. pek çok sıkıntıdan dolayı evlenemediler ve dillere destan olan o aşk büyük bir nefrete dönüştü. Yollarını ayıran Ç.N. ve Y.S. yıllar boyunca bir araya gelmedi. İlk önce şehrini terk etmek zorunda kalan Ç.N. daha sonra çözümü ülkeyi terk etmekte buldu ve yıllar boyunca ülkesine adım dahi atmadı.

Ç.N. uzun bir zaman sonra evine dönmek zorunda kaldı. Çok büyük bir hastalık yaşayan Ç.N. “Neden döndün?” tarzında soru soranlara kendi vatanında ölmek istediğini dile getirdi ve kimsenin haberi olmayan oğlunu teslim edebilmek için güvenebileceği birini bulmaya geldiğini söyledi. Tedavi süreci devam ederken Y.S. büyük aşkının tekrar döndüğünü öğrendi.

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