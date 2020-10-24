Serenay Sarıkaya’nın Başına Öyle Bir Haber Geldi Ki, Gecenin Köründe Hastaneye Koştu! Hayranları Kalp Krizi Geçiriyordu!

Serenay Sarıkaya’nın gece yarısı hastaneye giderek silikon taktırması ise büyük bir yankı oluşturdu. İddiaların üzerine ise güzel oyuncuda silikon olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Uçankuş TV’nin en sevilen programlarından birisi olan Hayatın İçinden programında Sarıkaya hakkında bomba gibi bir haber düştü.

Gece yarısı özel bir hastaneye giderek silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya için Uçankuş TV’nin Hayatın İçinden programında ele alındı. Gece yarısı gitmesinin nedeni ile ele alınınca programının yorumcularından birisi Serenay Sarıkaya’nın neden gece yarısı gittiğini sordu. Bunun üzerine ise yorumculardan birisi ise silikonun düşebileceğini dile getirdi.

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