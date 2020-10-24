Serenay Sarıkaya’nın Başına Öyle Bir Haber Geldi Ki, Gecenin Köründe Hastaneye Koştu! Hayranları Kalp Krizi Geçiriyordu!
Milyonlarca takipçisi olan Serenay Sarıkaya akşam saatlerinde özel bir hastaneye giderek silikonlarını taktırdığı gündeme bomba gibi düştü. Üstelik oyuncunun tanınmamak adına farklı bir isimle hastaneye kayır yaptırdığı konuşulanlar arasında yerini aldı. Gece yarısı hastaneye giden Serenay Sarıkaya ise çok konuşulan isimlerden birisi oldu. İşte tüm detaylar…
Serenay Sarıkaya’nın gece yarısı hastaneye giderek silikon taktırması ise büyük bir yankı oluşturdu. İddiaların üzerine ise güzel oyuncuda silikon olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Uçankuş TV’nin en sevilen programlarından birisi olan Hayatın İçinden programında Sarıkaya hakkında bomba gibi bir haber düştü.
Gece yarısı özel bir hastaneye giderek silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya için Uçankuş TV’nin Hayatın İçinden programında ele alındı. Gece yarısı gitmesinin nedeni ile ele alınınca programının yorumcularından birisi Serenay Sarıkaya’nın neden gece yarısı gittiğini sordu. Bunun üzerine ise yorumculardan birisi ise silikonun düşebileceğini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.