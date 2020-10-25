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- 25 Eki 2020 - 14:34 G: 25 Eki 2020 - 15:30

MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi Yapıldı! İşte MHP Ankara İl Yönetim Listesi 2020

MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın (ortada), kongreye katılarak konuşma yaptı.

MHP  Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın (ortada), kongreye katılarak konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay tarafından okundu. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyulan, delegelerin Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katıldığı kongrede, Turgay Baştuğ tek aday oldu. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 910 ilçe ve 54 il kongresinin yapıldığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir." dedi.

Yalçın, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nin divan başkanlığını yaptı.

Partisinin 9 Ağustos 2020'den itibaren olağan kongre sürecine girdiğini hatırlatan Yalçın, 14 Mart 2021'de yapılması planlanan 13. Olağan Büyük Kurultay'a hazır hale geleceklerini belirtti.

Kongre süreci tamamlanan il ve ilçelere değinen Yalçın, "Bugüne kadar 910 ilçe kongresi gerçekleştirilmiştir. Yine bugüne kadar 54 ilimizin kongresi yapılarak, yönetim, disiplin ve üst kurulları tesis edilmiştir. Bugün de 9 ilde il kongrelerimiz yapılmaktadır. Bu partimiz için sevindirici bir husus. Her zaman olduğu gibi bir disiplin ve birlik anlayışı içerisinde kongrelerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

 Yalçın, partisinin Ankara İl Kongresi'nin birlik içerisinde yapıldığını vurgulayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir." ifadesini kullandı.

- "Bahçeli, devletin ve milletin bekası için önemli katkılar sağladı"

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ise kongrelerin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını karşılayacak bir sürece rastlamasının anlamlı olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, devletin ve milletin bekası, istiklali ve istikbali için önemli katkılar sağladığını söyleyen Baştuğ, şunları kaydetti:

"Seçilecek heyet, bilge liderimiz Genel Başkanımızın çeyrek asır önce hedef olarak gösterdiği ve Cumhur İttifakı'nda vücut bulan '2023 lider ülke Türkiye' idealini karşılayacak kadrolar olacaktır. Göreve gelecek heyetler aynı zamanda 15 Temmuz işgal girişimine karşı gösterilen milli direnişin, Yenikapı'da filizlenen milli dirilişin, Cumhur İttifakı ile gerçekleşen milli şahlanışın sancaktarlığını yapacaklardır."

- Bahçeli'nin mesajı okundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay tarafından okundu. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyulan, delegelerin Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katıldığı kongrede, Baştuğ tek aday oldu. 

25 Eki 2020 - 14:34 Ankara- Siyaset

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