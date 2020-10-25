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- 25 Eki 2020 - 17:59 G: 25 Eki 2020 - 18:16

Gökçe Bahadır Tüm Hayranlarını Şoktan Şoka Soktu! O Dizide Oynamaya Başlayacak! Partneri De Kendi De…

En son Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide rol alan Gökçe Bahadır’ın ekranlara yeni bir projeyle geri döneceği haberleri kol geziyor. İşte Gökçe Bahadır’ın rol alacağı yeni proje ve projedeki partnerine ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alırken aynı zamanda şarkı söylemeyi çok sevdiğiyle de gündeme gelmişti. Gökçe Bahadır, etkileyici sesiyle de çıkarmış olduğu albümle hayranlarından tam not almayı başarmıştı. Bu projeler ardından şimdi de gökçe Bahadır’ın yeni bir projede yer alacağı haberleri yayılıyor.

Birkaç hafta öncesinde Gökçe Bahadır’ın Menajerimi Ara dizisinde rol alması ardından hayranları tekrar ekranlara dönüyor olmasının sevincindeydi. Ancak gökçe Bahadır dizide konuk oyuncu olarak rol almıştı. Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Gökçe Bahadır, bu şekilde hem kendisini hatırlatmış hem de hayranlarına yeni proje öncesinde güzel bir sürpriz yapmıştı.
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25 Eki 2020 - 17:59 Ankara- Dizi Haberleri

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