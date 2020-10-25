Ramo, Babil, Çocukluk, Hercai Ve Payitaht Abdülhamid Dizisini İzleyenler Dikkat! Reyting Sonuçları O Dizinin Sonunu Getirebilir…
TRT1 Ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dün akşamki bölümünde akıl almaz bir düşüş yaşadı. Yeni sezonu yayınlan Arka sokaklar dizisi tekrardan ekranların 1 numarası haline geldi. Bu iki dizinin aynı gün olması Kırmızı Oda dizisinde büyük düşüşe sebep oldu. Cuma günleri ekrana gelen dizilerin son durumları ne olacak?
Dizilerde oluşan bu düşüşün ardından aralarındaki rekabet ise sıralamaları değiştirdi. Fox TV ekranlarında yayınlanan heyecan dolu Çocukluk dizisi büyük ilgi kaynağı oldu. Reyting sonuçları 5’i zorlayabilecek noktaya gelmesini gösterdi. Dizinin az da olsa düşme yaşaması, daha tutarlı bir ilerleme sürdürmesine sebep oldu.
Totalde ilk 5’eyaklaşan ATV ekranlarının beğenilen dizisi Hercai, çok akıcı şekilde ilerlemesi beğenileri üsütüne çekiyor. Totalde ne kadar iyi olsa da AB performansı için yeterli görülmüyor. Sezona kötü başlayan Babil dizisinin biraz da olsa toparlandığı görülüyor. Yapıma yine de ilgi gösteren izleyiciler hayata dair daha çok mesajların gelmesini bekliyor.
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25 Eki 2020 - 18:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.