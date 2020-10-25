Ramo, Babil, Çocukluk, Hercai Ve Payitaht Abdülhamid Dizisini İzleyenler Dikkat! Reyting Sonuçları O Dizinin Sonunu Getirebilir…

Dizilerde oluşan bu düşüşün ardından aralarındaki rekabet ise sıralamaları değiştirdi. Fox TV ekranlarında yayınlanan heyecan dolu Çocukluk dizisi büyük ilgi kaynağı oldu. Reyting sonuçları 5’i zorlayabilecek noktaya gelmesini gösterdi. Dizinin az da olsa düşme yaşaması, daha tutarlı bir ilerleme sürdürmesine sebep oldu.

Totalde ilk 5’eyaklaşan ATV ekranlarının beğenilen dizisi Hercai, çok akıcı şekilde ilerlemesi beğenileri üsütüne çekiyor. Totalde ne kadar iyi olsa da AB performansı için yeterli görülmüyor. Sezona kötü başlayan Babil dizisinin biraz da olsa toparlandığı görülüyor. Yapıma yine de ilgi gösteren izleyiciler hayata dair daha çok mesajların gelmesini bekliyor.

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