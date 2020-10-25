Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde İbrahim Çelikkol’a Büyük Tepki! Son Bölümde Demet Özdemir’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar özellikle de sosyal medya üzerinden büyük bir tepki aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşananlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gördü.

Dizide Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol’un başarılı performansı da dikkatleri üzerine çekti. Mehdi ile Zeynep arasında yaşananlar ekran başında izleyicilerin yüreklerini burktu. Özellikle de dizinin kadın izleyicileri sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.

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