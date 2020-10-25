Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde İbrahim Çelikkol’a Büyük Tepki! Son Bölümde Demet Özdemir’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olan ve gerçek bir hayat hikâyesinin ekranlara yansıtan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son bölümde olay oldu. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşananlar ve dizide yaşananlara gösterilen o tepkiler…
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar özellikle de sosyal medya üzerinden büyük bir tepki aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşananlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gördü.
Dizide Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol’un başarılı performansı da dikkatleri üzerine çekti. Mehdi ile Zeynep arasında yaşananlar ekran başında izleyicilerin yüreklerini burktu. Özellikle de dizinin kadın izleyicileri sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.
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25 Eki 2020 - 21:04 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.