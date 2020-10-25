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- 25 Eki 2020 - 21:39 G: 25 Eki 2020 - 21:56

Taşeronlara Yas Tutturacak Olan Haber Geldi! Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Milyonlarca İşçi…

Taşeron işçiler sürekli gündeme gelen konuların başında yer alıyor. Kendileri için müjdeli haber bekleyen taşeron işçiler için kötü bir haber geldi. Adeta taşeron işçilerin korktukları başlarına geldi. Bu durum taşeron işçileri resmen yasa boğdu. İşte müjdeli haber beklerken taşeron işçiler için gelen o üzücü haber ve tüm detaylar…

Nuri Akoğuz
Nuri Akoğuz Tüm Haberleri

Birkaç aydır 4D’li taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi konusunda bekledikleri haber geldi. Bu konu hakkında müjdeli bir haber bekleyen taşeronlar aldıkları üzücü haber karşısında adeta bozguna uğradılar. İşte taşeron işçilerin beklediği haberler ve yapılacak olan zam miktarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Bunun yanı sıra taşeron işçileri yakından ilgilendiren başka bir haber daha geldi. Bu esnada binlerce taşeron işçileri heyecanla bekledikleri görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye devam ediyorlar. Öte yandan da Ocak ayında gelecek olan zamlar ile ilgili detayları yakından takip ediyorlar.
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25 Eki 2020 - 21:39 Ankara- Ekonomi

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