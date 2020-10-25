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- 25 Eki 2020 - 21:45 G: 25 Eki 2020 - 22:04

Masterchef Türkiye'de Çok Büyük Deprem Yaşandı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Yarışmacının Söylediklerini Duyanlar Kulaklarına İnanamadılar!

TV8 ekranlarında yayınlanarak büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’de olanlar izleyicileri şoka uğrattı. Yarışma esnasında Serhat’ın söylediklerini duyanlar kulaklarına inanmadı. Balıkesir’de oynanan takım oyunu sonrasında Serhat ve Uğur arasında yaşanan gerginlik sosyal medyayı da çalkaladı. İşte Serhat ile Uğur arasında yaşanan gerginlik ve ezik tartışmasına dair tüm ayrıntılar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

MasterChef Türkiye’de üçüncü takım oyunu oynandı. Üçüncü dokunulmazlık oyunu için Balıkesir’e gidildi. Balıkesir’de oynanan takım oyununda zaman zaman gerginlikler ortama hakim oldu. Yöresel yemekleri mavi takıma göre daha iyi hazırlayan kırmızı takım, oyunun da böylelikle galibi oldu.

Balıkesir’de dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanması ardından mavi takımda bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda Ebru, Esra, Berker, Tanya ve Furkan bireysel dokunulmazlığı kazanmak adına yarıştı.

25 Eki 2020 - 21:45 Ankara- Yaşam

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