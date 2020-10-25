Masterchef Türkiye'de Çok Büyük Deprem Yaşandı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Yarışmacının Söylediklerini Duyanlar Kulaklarına İnanamadılar!
TV8 ekranlarında yayınlanarak büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’de olanlar izleyicileri şoka uğrattı. Yarışma esnasında Serhat’ın söylediklerini duyanlar kulaklarına inanmadı. Balıkesir’de oynanan takım oyunu sonrasında Serhat ve Uğur arasında yaşanan gerginlik sosyal medyayı da çalkaladı. İşte Serhat ile Uğur arasında yaşanan gerginlik ve ezik tartışmasına dair tüm ayrıntılar…
MasterChef Türkiye’de üçüncü takım oyunu oynandı. Üçüncü dokunulmazlık oyunu için Balıkesir’e gidildi. Balıkesir’de oynanan takım oyununda zaman zaman gerginlikler ortama hakim oldu. Yöresel yemekleri mavi takıma göre daha iyi hazırlayan kırmızı takım, oyunun da böylelikle galibi oldu.
Balıkesir’de dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanması ardından mavi takımda bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda Ebru, Esra, Berker, Tanya ve Furkan bireysel dokunulmazlığı kazanmak adına yarıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.