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25 Eki 2020 - 21:45

Masterchef Türkiye'de Çok Büyük Deprem Yaşandı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Yarışmacının Söylediklerini Duyanlar Kulaklarına İnanamadılar!

TV8 ekranlarında yayınlanarak büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’de olanlar izleyicileri şoka uğrattı. Yarışma esnasında Serhat’ın söylediklerini duyanlar kulaklarına inanmadı. Balıkesir’de oynanan takım oyunu sonrasında Serhat ve Uğur arasında yaşanan gerginlik sosyal medyayı da çalkaladı. İşte Serhat ile Uğur arasında yaşanan gerginlik ve ezik tartışmasına dair tüm ayrıntılar…