Ankara'da Koronavirüste Herkesi Şoka Sokan Mutasyon Dönemi Başladı! Bilim İnsanlarından Öyle Bir Açıklama Geldi ki...

Yapılan haberlere göre dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili bir gelişme daha meydana gelen. Birleşik Krallık’ta SAGE olarak bilinen kuruluştan gelen açıklama ile herkese korku saldı. Gelen açıklamaya göre korona virüsün yeniden mutasyona uğradığı ve bu defa diğerlerine göre daha ölümcül olduğu söylendi.

. Aynı zamanda Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu’ndan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre araştırmalar sonucunda korona virüsün mutasyona uğradığı, hastaların birinci dalgaya göre daha çabuk ve hızlı bir şekilde öldüğü belirtildi. İşte virüsün mutasyonuyla ilgili merak edilen diğer ayrıntılar…