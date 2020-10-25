Ankara'da Koronavirüste Herkesi Şoka Sokan Mutasyon Dönemi Başladı! Bilim İnsanlarından Öyle Bir Açıklama Geldi ki...
Tüm dünyaya yayılan ve sürekli olarak değişik mutasyonlara uğrayan korona virüsle alakalı olarak bir yeni gelişme daha meydana geldi. SAGE kuruluşundan gelen haber herkesi paniğe soktu. Gelen açıklamaya göre korona virüsün yeniden mutasyon geçirdiği ve bu kez daha da ölümcül olduğu belirtildi. İşte korona virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili olarak merak edilen haberin tüm detayları…
Yapılan haberlere göre dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili bir gelişme daha meydana gelen. Birleşik Krallık’ta SAGE olarak bilinen kuruluştan gelen açıklama ile herkese korku saldı. Gelen açıklamaya göre korona virüsün yeniden mutasyona uğradığı ve bu defa diğerlerine göre daha ölümcül olduğu söylendi.
. Aynı zamanda Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu’ndan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre araştırmalar sonucunda korona virüsün mutasyona uğradığı, hastaların birinci dalgaya göre daha çabuk ve hızlı bir şekilde öldüğü belirtildi. İşte virüsün mutasyonuyla ilgili merak edilen diğer ayrıntılar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.