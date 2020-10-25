EYT’liler İçin Öyle Müjdeli Bir Haber Geldi Ki, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı… EYT Formülü Sevinç Çığlıkları Attırdı! İşte EYT Son Dakika Gelişmeleri…

Bu konuya ilişkin olarak yapılan son dakika haberleri karşısında EYT’li vatandaşlar adeta sevinçten dört köşe oldular. Hükümet kanadında EYT son dakika gelişmeleri haberleri gelmeye deva ediyor. Bu konu hakkında farklı siyasi kanatlardan gelen açıklamalar vatandaşların umutlarını artırıyor.

Bu konu hakkında emeklilikte yaşa takılan ve bu konudan muzdarip olan milyonlarca vatandaş, artık yeni formülün gelmesi için çalışmaların başlaması ve müjdeli haberin gelmesini bekliyor. Uzun zamandır müjdeli haberi bekleyen EYT’li vatandaşlar, sürecin giderek uzaması karşısında muhalefet partiden gelen çözüm önerileri ile umutlarını korumaya devam ediyor.

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