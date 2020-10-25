Türk Telekom 30 GB İnternet Hediye Ediyor! Haberi Duyan Herkes Telefonlarına Sarıldı! İşte Türk Telekom’dan 30 GB Hediye İnternet Kazanmak İçin Yapılması Gerekenler…
Türkiye’nin en çok tercih edilen operatör şirketlerinden birisi olan Türk Telekom yine yapmış olduğu kampanyası ile konuşuluyor. Türk Telekom 30 GB bedava internet kazanmak isteyen herkes hemen telefonlarına sarıldı. İşte Türk Telekom’dan 30 GB hediye internet kazanmak için yapılması gerekenler…
2020 yılı bedava internet kampanyaları arasında en çok konuşulan kampanya oldu. Türk Telekom’dan 30 GB’a varana kadar bedava internet kazanmak isteyen kişilerin yapmaları gerekenler çok basit. Türkiye’nin en çok tercih edilen operatör şirketlerinin başında gelen Türk Telekom yine abonelerinin mutlu etmeye devam ediyor.
Türk Telekom tarafından sunulan biri birinden farklı ve avantajlı kampanyalar ile 30 GB’a kadar hediye internet kazanmak mümkün. Üstelik herkes çok kolay bir şekilde 30 GB internete sahip olabiliyor. İşte Türk Telekom’un 2020 yılında hediye internet kampanyaları…
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25 Eki 2020 - 22:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.