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- 26 Eki 2020 - 14:03 G: 26 Eki 2020 - 14:26

Ankara’nın Simgesi ve Sembolleri

Ankara çok eski çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada ter almaktadır. Bozkırda bulunan şehir tarih boyunca birçok beyliğe ve devlete yuva olmuştur.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara çok eski çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada ter almaktadır. Bozkırda bulunan şehir tarih boyunca birçok beyliğe ve devlete yuva olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra imar çalışmaları yapılamaya başlanan şehirde geçmiş dönemlerden kalmış birçok tarihi mekan ve sembol bulunmaktadır. Ankara bölgede yaşamış olan uygarlıkların değerlerine sahip çıkmaktadır.

Hititliler ile yerleşik yaşamın başladığı bilinen Ankara'da birçok devlet hakimiyet sahibi olmuştur. Frigyalılardan Selçuklulara, Perslerden Osmanlı Devleti'ne kadar birçok medeniyetin gelip geçtiği Ankara'da zengin bir kültürel miras bulunmaktadır. İmar çalışmaları ile büyük ölçüde değişen şehir kültürel değerleri ise korumaya devam etmiştir.

Ankara'nın En Çok Bilinen Sembolleri Nelerdir?

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara'nın yerel yemekleri ve lezzetleri, kendine özgü çiçekleri ve hayvanları, başka yerde bulunamayacak tarihi mekanları vardır. Bu kültürel değerler de zamanla Ankara'nın sembolleri haline gelmiştir. Ankara'nın en çok bilinen sembolleri Ankara Keçisi, Ankara Çiğdemi, Sevgi Çiçeği, Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı ve Ankara Armudu'dur.

Tiftik keçisi olarak da bilinen Ankara keçisi, moher üretiminin yapıldığı tek hayvandır ve tüm dünyaya Ankara'da yayılmaktadır. Ankara'nın başka bir hayvan simgesi ile Ankara kedisidir. Ankara kedileri saf ve doğal bir tür olduğu için ünlü olmuştur. Ankara kedileri zeki ve hassa olmaları ile bilinirler. Ankara tavşanı ise sıcak tutma kapasitesi yüksek tüyleri ile bilinir. Yaklaşık 1000 tane olan bu tavşanlar bir doğumda 4 ile 14 arasında yavru verebilir. Yumuşak ve sıcak tutan tüyleri ile bilinen Ankara tavşanları 3 ya da 4 çiftlikte yetiştirilmektedir.

Ankara'nın sembolleri arasında sevgi çiçeği ve Ankara çiğdemi gibi çiçeklerde bulunur. Sevgi Çiçeği Mogan Gölü çevresinde yetişir. Adını mitolojik bir yaratık olan Centaur'dan almaktadır. Cantaur'un bedeninin üstünün insan altının ise at şeklinde olduğu bilinir. Ankara'nın simgelerinden olan Sevgi Çiçeği de şekli çok benzediği için bu ismi almıştır. Ankara'nın diğer sembolü ise Ankara çiğdemidir. Şubat ve Nisan ayları arasında çıkan bu çiçek sarı, mor, beyaz ve eflatun reklerinden oluşur. Karların erimesinin habercisi olarak kabul edilir.

26 Eki 2020 - 14:03 Ankara- Yaşam

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