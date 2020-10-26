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- 26 Eki 2020 - 16:48 G: 26 Eki 2020 - 16:55

Milyonlarca Asgari Ücretli Tamamen Bu Habere Odaklanmıştı! Yapılan Bu Zamla Birlikte Artık Geçim Derdi Gibi Bir Şey Söz Konusu Bile Değil…

Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren konu olan 2021 yılı asgari ücret fiyatları hakkında sonunda vatandaşa beklenen haber gelmeye başladı. Uzun zamandır beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonundan beklenilen haberler gelmeye başladı. 2020 yılının bitmesine aylar kala 2021 yılındaki asgari ücretlerin en kadar olacağı büyük bir tartışma yaratmış durumda. Milyonlarca asgari ücretli vatandaş ise 2021 yılına ait asgari ücret fiyatlarını araştırmaya başlamış durumda. İşte tüm detaylar…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Asgari Ücret Komisyonu müjdeli haberi sonunda duyurdu. 7 milyondan fazla asgari ücret çalışanı ise bu haberi tam bir yıldır bekliyordu. Akıllardaki soru olan 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak araştırmalarını yapmaya başladı. Bu araştırmaların sonucunda net bir bilgi almak istiyor.

Asgari ücretli çalışan işçileri yakından ilgilendiren bir konu olan asgari ücret fiyatlarına 2019 yılının Aralık ayında yapılan toplantılarla karar verilmişti. Verilen karar doğrultusunda ise asgari ücret fiyatı 2020 yılı için 2.324 lira olarak belirlenmişti. Halk ise bu konumda ikiye ayrılmıştı. Kimisi yeterli bir miktar olarak bulurken kimisi ise geçimini bu kadar maaşla nasıl geçineceğini düşünmüştü.

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26 Eki 2020 - 16:48 Ankara- Ekonomi

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