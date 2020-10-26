Milyonlarca Asgari Ücretli Tamamen Bu Habere Odaklanmıştı! Yapılan Bu Zamla Birlikte Artık Geçim Derdi Gibi Bir Şey Söz Konusu Bile Değil…
Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren konu olan 2021 yılı asgari ücret fiyatları hakkında sonunda vatandaşa beklenen haber gelmeye başladı. Uzun zamandır beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonundan beklenilen haberler gelmeye başladı. 2020 yılının bitmesine aylar kala 2021 yılındaki asgari ücretlerin en kadar olacağı büyük bir tartışma yaratmış durumda. Milyonlarca asgari ücretli vatandaş ise 2021 yılına ait asgari ücret fiyatlarını araştırmaya başlamış durumda. İşte tüm detaylar…
Asgari Ücret Komisyonu müjdeli haberi sonunda duyurdu. 7 milyondan fazla asgari ücret çalışanı ise bu haberi tam bir yıldır bekliyordu. Akıllardaki soru olan 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak araştırmalarını yapmaya başladı. Bu araştırmaların sonucunda net bir bilgi almak istiyor.
Asgari ücretli çalışan işçileri yakından ilgilendiren bir konu olan asgari ücret fiyatlarına 2019 yılının Aralık ayında yapılan toplantılarla karar verilmişti. Verilen karar doğrultusunda ise asgari ücret fiyatı 2020 yılı için 2.324 lira olarak belirlenmişti. Halk ise bu konumda ikiye ayrılmıştı. Kimisi yeterli bir miktar olarak bulurken kimisi ise geçimini bu kadar maaşla nasıl geçineceğini düşünmüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.