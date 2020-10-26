Baraj Dizisinde Kaos Çıktı! Ortalık O Kadar Karıştı ki, Neler Olacağını Yapımcı ve Yönetmenler Bile Kestiremiyor!

Dizinin ilerleyen bölümde neler olacağını kestirmek de bir hayli zor hale geliyor. Öyle ki yapımcı ve yönetmen bile dizinin ilerleyen zamanlarında ne olacağını bilemiyor. Konuyla alakalı olarak dizide Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük bazı tüyolar verdi. İşte Burak Yörük’ün o merak uyandırıcı açıklamaları ve tüm detaylar…

Kamera Arkası programına konuk olan Burak Yörük, Baraj dizisi hakkında yapmış olduğu açıklamaları ile dizi izleyicilerinin meraklarını iyice artırdı. Burak Yörük’ün söylemiş olduğu sözler ilerleyen bölümlerde neler yaşanacağının da bazı tüyolarını veriyor. Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük, “Özellikle bölümlerde aksiyon artmaya başladı.

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