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- 26 Eki 2020 - 17:03 G: 26 Eki 2020 - 17:26

Baraj Dizisinde Kaos Çıktı! Ortalık O Kadar Karıştı ki, Neler Olacağını Yapımcı ve Yönetmenler Bile Kestiremiyor!

Fox TV ekranlarında yayınlanarak sevilen dizilerden birisi olan Baraj dizisinde ortalık karıştı. Dizide yaşanacak olan olaylar artık dizi izleyicileri tarafından kestirilemiyor. Ortalığın bu kadar karışması ve olayların daha da heyecanlı bir hale gelmesi, dizi izleyicilerinin gelecek bölümlerde neler yaşanacağını daha da merak etmelerini sağlıyor.

Nuri Akoğuz
Nuri Akoğuz Tüm Haberleri

Dizinin ilerleyen bölümde neler olacağını kestirmek de bir hayli zor hale geliyor. Öyle ki yapımcı ve yönetmen bile dizinin ilerleyen zamanlarında ne olacağını bilemiyor. Konuyla alakalı olarak dizide Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük bazı tüyolar verdi. İşte Burak Yörük’ün o merak uyandırıcı açıklamaları ve tüm detaylar…

Kamera Arkası programına konuk olan Burak Yörük, Baraj dizisi hakkında yapmış olduğu açıklamaları ile dizi izleyicilerinin meraklarını iyice artırdı. Burak Yörük’ün söylemiş olduğu sözler ilerleyen bölümlerde neler yaşanacağının da bazı tüyolarını veriyor. Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük, “Özellikle bölümlerde aksiyon artmaya başladı.
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26 Eki 2020 - 17:03 Ankara- Dizi Haberleri

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