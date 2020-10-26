Yasak Elma Dizisinde Deprem Büyük Bir Hızla Devam Ediyor! Ayrılıklar Art Arda Gelince, Harekete Geçildi! Yayından Kaldırılıyor mu?

Diziye duyulan ilginin bir hayli arttığı gözlenirken yeni bölümünde nelerin olacağı izleyenleri merak içerisinde bıraktı. Ekranların büyük ilgi ile izlenen Yasak Elma dizisinin 4. Sezonuyla Fox TV ekranlarında yerini alarak her hafta Pazartesi akşamları izleyicileri ile buluştu. Diziden bazı karakterler ayrılıyor mu merak konusu oldu. Çok konuşulan bir olayın diziden kimin gideceği merakla beklenirken sosyal medyayı sallayan iddialar Talat Bulut’un canlandırdığı Halit Argun’un diziden ilk veda edecek ismin olması izleyiciler tarafından çok büyük ilgiyle takip ediliyor.

Diziye veda edecek bir diğer isim olan Gökhan Alkan’ın canlandırdığı Kerim karakteri dikkatleri üzerine çekiyor. Çok konuşulan ismin Kerim olması izleyicilerin merakları biraz daha artıyor. Yasak Elma dizisine yeni yüzlerin geleceği konuşulan haberlerin, heyecanı üst saflara taşıdığı görülüyor. Yasak Elma dizisinin son bölümlerinde üst üste gelen ayrılık haberleri pek çok izleyiciyi şok edecek gelişmelere imza attı.

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