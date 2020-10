Anasayfa/

26 Eki 2020 - 17:21

Yasak Elma Dizisinde Deprem Büyük Bir Hızla Devam Ediyor! Ayrılıklar Art Arda Gelince, Harekete Geçildi! Yayından Kaldırılıyor mu?

Fox TV ekranlarının en beğenilen dizileri arasında olan Yasak Elma 26 Ekim Pazartesi akşamı 82. Bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizi hakkında ortaya atılan bazı iddiaların sosyal medyada büyük ilgine neden olurken dizinin 85. Bölümünde çok büyük şeylerin yaşanacağı basına sızdırılmıştı. Dizide her an her şeyin değişebileceği bölümlere gelinirken bazı oyuncuların ayrılık haberleri, izleyenlerin şaşkınlığına sebep oldu.