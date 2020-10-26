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- 26 Eki 2020 - 17:21 G: 26 Eki 2020 - 17:46

Yasak Elma Dizisinde Deprem Büyük Bir Hızla Devam Ediyor! Ayrılıklar Art Arda Gelince, Harekete Geçildi! Yayından Kaldırılıyor mu?

Fox TV ekranlarının en beğenilen dizileri arasında olan Yasak Elma 26 Ekim Pazartesi akşamı 82. Bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizi hakkında ortaya atılan bazı iddiaların sosyal medyada büyük ilgine neden olurken dizinin 85. Bölümünde çok büyük şeylerin yaşanacağı basına sızdırılmıştı. Dizide her an her şeyin değişebileceği bölümlere gelinirken bazı oyuncuların ayrılık haberleri, izleyenlerin şaşkınlığına sebep oldu.

Nuri Akoğuz
Nuri Akoğuz Tüm Haberleri

Diziye duyulan ilginin bir hayli arttığı gözlenirken yeni bölümünde nelerin olacağı izleyenleri merak içerisinde bıraktı. Ekranların büyük ilgi ile izlenen Yasak Elma dizisinin 4. Sezonuyla Fox TV ekranlarında yerini alarak her hafta Pazartesi akşamları izleyicileri ile buluştu. Diziden bazı karakterler ayrılıyor mu merak konusu oldu. Çok konuşulan bir olayın diziden kimin gideceği merakla beklenirken sosyal medyayı sallayan iddialar Talat Bulut’un canlandırdığı Halit Argun’un diziden ilk veda edecek ismin olması izleyiciler tarafından çok büyük ilgiyle takip ediliyor.

Diziye veda edecek bir diğer isim olan Gökhan Alkan’ın canlandırdığı Kerim karakteri dikkatleri üzerine çekiyor. Çok konuşulan ismin Kerim olması izleyicilerin merakları biraz daha artıyor. Yasak Elma dizisine yeni yüzlerin geleceği konuşulan haberlerin, heyecanı üst saflara taşıdığı görülüyor. Yasak Elma dizisinin son bölümlerinde üst üste gelen ayrılık haberleri pek çok izleyiciyi şok edecek gelişmelere imza attı.
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26 Eki 2020 - 17:21 Ankara- Dizi Haberleri

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