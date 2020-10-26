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- 26 Eki 2020 - 18:05 G: 26 Eki 2020 - 18:20

Vodafone Öyle Bir Kampanya Yaptı ki, Müşteriler Hatları Tıkadı! SMS Atılamıyor… Tam 30 GB Bedava İnternet Sunuluyor!

Vodafone yaptığı kampanya ile rakiplerini adeta solladı. Milyonlarca kişi sırf bu kampanyadan yararlanmak için Vodafone geçiş yaptı. Hem faturalı hatlar için hem de faturasız hatlar için öyle bir kampanya düzenledi ki yaptığı bütün kampanyaları unutturdu. Vodafone 30 GB interneti faturalı ve faturasız bütün müşterilerine sundu. İşte tüm detaylar…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Bedava internete ulaşmak için yapmanız gereken çok basit. Ekim ayına özel olarak düzenlediği bu kampanya milyonlarca Vodafone kullanıcısının beğenisini kazandı. Tam 30 GB bedava internet veren Vodafone, faturalı ya da faturasız bütün müşterilerine müjdeli haberi verdi.

Vodafone’nun düzenlemiş olduğu bu kampanyadan yararlanmak için ise yeni bir faturasız hat almanız yeterli olacak. Faturasız hat alanlara özel olarak ilk bir ay 5 GB hediye edilirken diğer 3 ay için ise 15 GB hediye internet veriyor. “Yeni Hatta Hoş geldin” adı altında düzenlediği kampanya ile sevenlerine müjdeli haberi sonunda verdi. Hattınız kullanıma açıldıktan hemen sonra “HEDİYE 5 GB” yazmanız ve 7000’e mesaj atmanız yeterli olacaktır.

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26 Eki 2020 - 18:05 Ankara- Teknoloji

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