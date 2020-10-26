Vodafone Öyle Bir Kampanya Yaptı ki, Müşteriler Hatları Tıkadı! SMS Atılamıyor… Tam 30 GB Bedava İnternet Sunuluyor!

Bedava internete ulaşmak için yapmanız gereken çok basit. Ekim ayına özel olarak düzenlediği bu kampanya milyonlarca Vodafone kullanıcısının beğenisini kazandı. Tam 30 GB bedava internet veren Vodafone, faturalı ya da faturasız bütün müşterilerine müjdeli haberi verdi.

Vodafone’nun düzenlemiş olduğu bu kampanyadan yararlanmak için ise yeni bir faturasız hat almanız yeterli olacak. Faturasız hat alanlara özel olarak ilk bir ay 5 GB hediye edilirken diğer 3 ay için ise 15 GB hediye internet veriyor. “Yeni Hatta Hoş geldin” adı altında düzenlediği kampanya ile sevenlerine müjdeli haberi sonunda verdi. Hattınız kullanıma açıldıktan hemen sonra “HEDİYE 5 GB” yazmanız ve 7000’e mesaj atmanız yeterli olacaktır.



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