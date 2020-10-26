Savaşçı Dizisi İzleyenler Son Nefeslerini de Tüketiyor! Dizi Yayına Devam Edecek Denildi Fakat Son Durum Herkesi Şoka Soktu! Yayından Kaldırılıyor mu?
Yayında olan birçok dizinin arasında reyting yarışı durmaksızın devam ediyor. Dizilerin izleyicileri üzerlerine çekmek istemesi akıl almaz bölümleri ve meraklı konuları ile izleyicilerin kafasını karıştırıyor. Savaşçı dizisinde yaşanan olaylar gün yüzüne çıkarak zorlu sorunları yanında getiriyor. 5. Sezon başlamasıyla birlikte 3 bölümü yayınlanmıştı. Limon Yapım tarafından gösterime giren dizinin hayranları tarafından pek fazla çalışmanın yapılmaması konusunda planları iyice değiştirdi.
Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in yer aldığı dizide salgın nedeni ile çekimlerde oluşan sorunların halen çözülmediği için hayranların öfkesi büyüdü. Set çekimlerine Eskişehir’de devam edeceklerini, bunun hazırlıkları son hızla devam ettiğini duyuran dizi yetkilileri hayranlarına müjdeli haberi beraberinde getirdi.
Sosyal medyada gündem olan Berk Oktayı’ın bir süre tatilde olduğunu belirtmiş takipçilerinin beğenisi toplamıştı. Hayranları Berk Oktay’a artık seni sette görmek istiyoruz ifadelerini kullanarak sosyal medyadan yorumlar yapmıştır. Sosyal medyadan, Başarılı bir seyahattir. Şeklinde arabada yolculuk yapması sırasında paylaştığı fotoğrafı yayınladı.
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26 Eki 2020 - 18:14 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.