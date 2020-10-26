Savaşçı Dizisi İzleyenler Son Nefeslerini de Tüketiyor! Dizi Yayına Devam Edecek Denildi Fakat Son Durum Herkesi Şoka Soktu! Yayından Kaldırılıyor mu?

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in yer aldığı dizide salgın nedeni ile çekimlerde oluşan sorunların halen çözülmediği için hayranların öfkesi büyüdü. Set çekimlerine Eskişehir’de devam edeceklerini, bunun hazırlıkları son hızla devam ettiğini duyuran dizi yetkilileri hayranlarına müjdeli haberi beraberinde getirdi.

Sosyal medyada gündem olan Berk Oktayı’ın bir süre tatilde olduğunu belirtmiş takipçilerinin beğenisi toplamıştı. Hayranları Berk Oktay’a artık seni sette görmek istiyoruz ifadelerini kullanarak sosyal medyadan yorumlar yapmıştır. Sosyal medyadan, Başarılı bir seyahattir. Şeklinde arabada yolculuk yapması sırasında paylaştığı fotoğrafı yayınladı.

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