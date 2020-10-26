Yasak Elma’da Talat Bulut ile İlgili Ortaya Atılan İddia Herkese Şok Geçirdi! O İsmin Ekmeğiyle Oynamış…

Programda Jülide Ateş’in sorduğu soruya şoke eden bir cevap geldi. Hande Ataizi’ne sorulan soruda, “Kariyer hayatında hiç tacize uğradın mı?” Şeklinde bir sorunun sorulması 20 yıl önceki bir takım olayların tekrardan gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Hande Ataizi’nin Yasak Elma dizisinde yaşanan birtakım olaya cevap verdi.

Hande Ataizi Programda birçok soruya cevap verdi. Sosyal medyayı sallayan o sorunun cevabı gün yüzüne çıktı. Programın sunucusu “Kariyer hayatında hiç tacize uğradın mı?” sorusunu sorması sonrası Hande Ataizi’nin konuyu Yasak Elma Dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut’a getirdi

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