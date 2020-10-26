Yasak Elma’da Talat Bulut ile İlgili Ortaya Atılan İddia Herkese Şok Geçirdi! O İsmin Ekmeğiyle Oynamış…
Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakteri olarak bilinen Talat Bulut hakkında ünlü oyuncu Hande Ataizi çok sert sözler dile getirdi. Kariyeri ile ilgili sorulara cevap veren Ataizi yaptığı konuşma sonunda topu Talat Bulut’a attı. Jülide Ateşli’nin Haber Global isimli kanaldaki 40 programında yaptığı konuşma Talat Bulut’ta bitti.
Programda Jülide Ateş’in sorduğu soruya şoke eden bir cevap geldi. Hande Ataizi’ne sorulan soruda, “Kariyer hayatında hiç tacize uğradın mı?” Şeklinde bir sorunun sorulması 20 yıl önceki bir takım olayların tekrardan gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Hande Ataizi’nin Yasak Elma dizisinde yaşanan birtakım olaya cevap verdi.
Hande Ataizi Programda birçok soruya cevap verdi. Sosyal medyayı sallayan o sorunun cevabı gün yüzüne çıktı. Programın sunucusu “Kariyer hayatında hiç tacize uğradın mı?” sorusunu sorması sonrası Hande Ataizi’nin konuyu Yasak Elma Dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut’a getirdi
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>>
26 Eki 2020 - 18:27 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.