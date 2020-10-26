Kanal 7’nin Efsane Ötesi Dizisi Milyonlarca İzleyeni Heyecandan Heyecana Soktu! O Dizi Tekrardan Başlıyor, Tarih ve Saat Belli Oldu!

Rekor seviyede izlenmeye ulaşan Bir Garip Aşk yayınlandığı dönemde çok büyük ilgi kaynağı oldu. Birçok ülkede ekrana gelen dizi yoğun istek üzere tekrardan ekranlara geliyor! Merakla beklenen diziye gösterilen büyük ilgi kulakları çınlatıyor! İzleyicilerine verilen müjdeli haber sonucu 26 Ekim Pazartesi günü tekrar yayında olacak.

Kushi ve Arnav birbirlerine olan aşkları konu alan dizi hayranları ile buluşacak. İnandığı değerlerin arkasında duran Kushi karakteri bir o kadar da aile değerlerine bağlılığı ile ilgi çekiyor. Güçlü karakteri ile tüm zorlukların üstesinden gelecek yapıdadır. Kendi halinde takılmayı seven eğlenceli yapılı genç bir kızdır.

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