Kanal 7’nin Efsane Ötesi Dizisi Milyonlarca İzleyeni Heyecandan Heyecana Soktu! O Dizi Tekrardan Başlıyor, Tarih ve Saat Belli Oldu!
Bir Garip Aşk tekrar izleyicileri ile bir araya geliyor! Kanal 7 ekranlarının dört gözle beklenen dizisi Bir Garip Aşk İzleyicileri ile buluşuyor. 26 Ekim Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarına tekrardan gelecek olan dizide, iki aşığın birbirlerine olan aşkları konu alınıyor. Merakla beklenen yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşacak.
Rekor seviyede izlenmeye ulaşan Bir Garip Aşk yayınlandığı dönemde çok büyük ilgi kaynağı oldu. Birçok ülkede ekrana gelen dizi yoğun istek üzere tekrardan ekranlara geliyor! Merakla beklenen diziye gösterilen büyük ilgi kulakları çınlatıyor! İzleyicilerine verilen müjdeli haber sonucu 26 Ekim Pazartesi günü tekrar yayında olacak.
Kushi ve Arnav birbirlerine olan aşkları konu alan dizi hayranları ile buluşacak. İnandığı değerlerin arkasında duran Kushi karakteri bir o kadar da aile değerlerine bağlılığı ile ilgi çekiyor. Güçlü karakteri ile tüm zorlukların üstesinden gelecek yapıdadır. Kendi halinde takılmayı seven eğlenceli yapılı genç bir kızdır.
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26 Eki 2020 - 18:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.