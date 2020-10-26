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- 26 Eki 2020 - 18:39 G: 26 Eki 2020 - 18:46

Kanal 7’nin Efsane Ötesi Dizisi Milyonlarca İzleyeni Heyecandan Heyecana Soktu! O Dizi Tekrardan Başlıyor, Tarih ve Saat Belli Oldu!

Bir Garip Aşk tekrar izleyicileri ile bir araya geliyor! Kanal 7 ekranlarının dört gözle beklenen dizisi Bir Garip Aşk İzleyicileri ile buluşuyor. 26 Ekim Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarına tekrardan gelecek olan dizide, iki aşığın birbirlerine olan aşkları konu alınıyor. Merakla beklenen yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Rekor seviyede izlenmeye ulaşan Bir Garip Aşk yayınlandığı dönemde çok büyük ilgi kaynağı oldu. Birçok ülkede ekrana gelen dizi yoğun istek üzere tekrardan ekranlara geliyor! Merakla beklenen diziye gösterilen büyük ilgi kulakları çınlatıyor! İzleyicilerine verilen müjdeli haber sonucu 26 Ekim Pazartesi günü tekrar yayında olacak.

Kushi ve Arnav birbirlerine olan aşkları konu alan dizi hayranları ile buluşacak. İnandığı değerlerin arkasında duran Kushi karakteri bir o kadar da aile değerlerine bağlılığı ile ilgi çekiyor. Güçlü karakteri ile tüm zorlukların üstesinden gelecek yapıdadır. Kendi halinde takılmayı seven eğlenceli yapılı genç bir kızdır.
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26 Eki 2020 - 18:39 Ankara- Dizi Haberleri

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