Uzmanlardan Şoka Sokan Açıklama! Ankara'da "Yeni" Koronavirüs Dönemi! Çok Ölümcül, Vücudu Aldatıyor! Kimse Bunları Bilmiyor...
Tüm Dünya'yı etki altına alan koronavirüsle ilgili olarak gelişmeler devamlılığını sürdürüyor. Uzmanlar, yeni koronavirüsün, birçok yönden kendinden önceki tüm grip virüslerinden farklı olduğunu söylüyor. Basit bir virüsün Dünya genelinde milyarlarca insanı etki altına aldığını açıklayan uzmanlar, oysa daha önce de insanlığın viral tehditler ve bunun yanı sıra ciddi salgınlarla karşı karşıya geldiğini fakat uzun zamandır yaşamın bu denli felç geçirmediğini söylediler ve yeni koronavirüsle...
... ilgili açıklamalar altına imza attılar. Yanıltma ustası olduğunu söyleyen uzmanlar, enfeksiyonun ilk aşamalarında virüsün insan vücudunu aldatabildiğini ifade etti. Koronavirüsün ciğerler ve solunum yollarında çok şiddetli bir şekilde faaliyet gösterirken, bağışıklık sistemini kandırarak kendini belli etmemeyi başarabildiğini aktardılar.
Türkiye'de koronavirüs konusunda rekor seviyelere ulaşan Ankara'da da çok kötü sonuçlar doğuran söz konusu virüsle ilgili olarak Dünya'nın en büyük üniversitelerinden olan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Paul Lehner çok önemli açıklamalar yaptı ve herkesi şok etti!
Profesör Paul Lehner; söz konusu virüsün oldukça zeki olduğunu ve burunda bir virüs fabrikası kurulurken dahi insanların çok iyi hissedebildiğini anlatarak kimsenin bilmediklerini tek tek ortaya çıkardı! İşte detaylar >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.