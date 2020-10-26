Masterchef'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! İfşa Olayları Patlak Verdi, Şimdi Ne Olacağı Merak Ediliyor! Tek Tek İfşalanıyordu...

... Kanadı hala sessizliğini korurken, aslında olayların sessizlikle olmadığı; arka planda büyük bir kaos ortamı oluştuğu iddia ediliyor. Bugün Twitter'da; Masterchef'te Berker'in elenmesinin ardından gelecek elemede yarışmaya veda edecek ismin Tanya olduğu belirtilince, bunun sonrasında her ifşa olayında olduğu gibi binlerce izleyen yorumlarını iletti.

Fake olduğu görülen bir hesap, gizlilik sebebiyle fake hesap kullandığını fakat durumların sanıldığından çok farklı olduğunu; aslında ön yüzde bir sessizlik olsa da, arka yüzde bir kaos ortamının hakim olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Masterchef'te çok büyük bir deprem yaşandığı tahmin ediliyor! İşte ifşa olayları ve programın akıbeti! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!