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- 26 Eki 2020 - 20:56 G: 26 Eki 2020 - 21:18

Masterchef'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! İfşa Olayları Patlak Verdi, Şimdi Ne Olacağı Merak Ediliyor! Tek Tek İfşalanıyordu...

Masterchef Türkiye 2020'de spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bilindiği üzere; ilk takımlar belli olduğu esnadan itibaren hemen hemen her gün yeni bölümde neler yaşanacağıyla ilgili önceden bilgi sızdırılıyor. Bu bilgiler sözlük sitelerinde, sosyal medya sitelerinde görülüyor. İlk zamanlar tahmin gözüyle bakılan bu bilgilendirmeleri yapan birkaç hesabın ilk günden itibaren söyledikleri her şeyin doğru çıkması ortada bilgi sızdırma durumu olduğunu gösterdi. Acun Ilıcalı, TV8 ve Masterchef..

Nuri Akoğuz
Nuri Akoğuz Tüm Haberleri

... Kanadı hala sessizliğini korurken, aslında olayların sessizlikle olmadığı; arka planda büyük bir kaos ortamı oluştuğu iddia ediliyor. Bugün Twitter'da; Masterchef'te Berker'in elenmesinin ardından gelecek elemede yarışmaya veda edecek ismin Tanya olduğu belirtilince, bunun sonrasında her ifşa olayında olduğu gibi binlerce izleyen yorumlarını iletti.

Fake olduğu görülen bir hesap, gizlilik sebebiyle fake hesap kullandığını fakat durumların sanıldığından çok farklı olduğunu; aslında ön yüzde bir sessizlik olsa da, arka yüzde bir kaos ortamının hakim olduğunu ifade etti. 

Bu kapsamda Masterchef'te çok büyük bir deprem yaşandığı tahmin ediliyor! İşte ifşa olayları ve programın akıbeti! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

26 Eki 2020 - 20:56 Ankara- Yaşam

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