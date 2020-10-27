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- 27 Eki 2020 - 17:20 G: 27 Eki 2020 - 17:34

Ankara'da Dünya'nın En Büyük Koronavirüs Müjdesi Verildi! Tüm Ankara Halkını İlgilendiriyor, Özellikle Bu İlçelerde Oturanlar Yaşadı!

Ankara'da bugüne kadar koronavirüsle ilgili verilmiş, verilebilecek en büyük müjde verildi. Alınan son dakika bilgisine göre; koronavirüse karşı geliştirilmekte olan faz 3 aşamasındaki aşı, gönüllüler için tek tek uygulanmaya başlandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Balık, Beklenenin çok üstünde bir gönüllü talebi olduğunu, kotanın 60 kişilik olduğunu gelen başvurunun ise 500 seviyesinde gerçekleştiğini, ilk başvuranları sıralamaya...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

... aldıklarını, Koronavirüs hassasiyetinin sonrasında aşıya talebin oldukça ciddi seviyede arttığını açıklayan Balık, ilk aşıyı olan Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal, İlk aşı olacak kişilerden biri ben olacağım diyerek, bu aşının bugüne kadar toplam olarak 37.000 kişiye yapıldığını, bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadığını söyledi.

Alınan son dakika haberine göre, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse karşı geliştirmiş olduğu aşı adayının, faz 3 çalışmaları çerçevesindeki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina hastanesinde gerçekleştirildi. Salgına karşı geliştirilen söz konusu aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının sonrasında, faz 3 çalışmalara geçildi. Bu noktada Ankara'da Dünya'nın en büyük koronavirüs müjdesi verilmiş oldu. Özellikle bu ilçeler oldukça mutlu olacak. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

27 Eki 2020 - 17:20 Ankara- Yaşam

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