Acun Ilıcalı Gündeme Çok Bomba Bir Şekilde Düştü! Kazandıklarından Daha Büyük Bir Olay Var...

Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra birlikte olduklarına dair dedikoduların çıktığı Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya haberleri doğrulayan görüntüler vermeye başladılar. Kısa bir zaman önce bir arada yaşamaya başlayan çiçeği burnunda çift Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya objektiflere yakalanmaktan çekinmiyor.

Kızı Melisa Ilıcalı'yı annesi Şeyma Subaşı'ya bıraktıktan hemen sonra sevgilisi Çağla Altunkaya'nın yanına Londra'ya giden Acun Ilıcalı sokaklarda sevgilisi ile alışveriş yaparken yakalandı. Şeyma Subaşı bir süredir tatilde olduğu için kızları Melisa Ilıcalı uzun süredir Acun Ilıcalı'nın yanında kalıyordu.



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