Acun Ilıcalı Gündeme Çok Bomba Bir Şekilde Düştü! Kazandıklarından Daha Büyük Bir Olay Var...
Türkiye'nin vergi rekortmeni seçilen Acun Ilıcalı kazancı ile her zaman magazin gündeminin ilk sırasında olmayı başarıyor. Aynı popülariteyi aşk hayatında da yaşayan Ilıcalı uzun süredir Şeyma Subaşı ile evliydi. İkilinin evliliği Dünya'yı gezmek ile geçmişti. Fakat zaman sonra Acun Ilıcalı'nın açtığı boşanma davası ile tek seferde boşanan ikilide Acun aşk hayatına tekrar yelken açmış gibi gözüküyor.
Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra birlikte olduklarına dair dedikoduların çıktığı Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya haberleri doğrulayan görüntüler vermeye başladılar. Kısa bir zaman önce bir arada yaşamaya başlayan çiçeği burnunda çift Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya objektiflere yakalanmaktan çekinmiyor.
Kızı Melisa Ilıcalı'yı annesi Şeyma Subaşı'ya bıraktıktan hemen sonra sevgilisi Çağla Altunkaya'nın yanına Londra'ya giden Acun Ilıcalı sokaklarda sevgilisi ile alışveriş yaparken yakalandı. Şeyma Subaşı bir süredir tatilde olduğu için kızları Melisa Ilıcalı uzun süredir Acun Ilıcalı'nın yanında kalıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.