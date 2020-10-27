Eser Yenenler Hayranları Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Geçen Gün Evinde Yangın Çıkmıştı, Şimdi de Koronavirüs...!
Ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, korona virüs testi yaptırmıştı ve bu testin pozitif çıkması üzerine ünlü oyuncunun tedavi süreci başladı. Bunun öncesinde de geçmiş günlerde şöminesini yakmaya çalışırken oyuncunun evinde yangın çıkmıştı.
Eser Yenenler’in testi pozitif çıktı. Yaptırmış olduğu korona testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendini karantinaya alan oyuncu Eser Yenenler’in tedavi süreci de evinde başlamış oldu. Alınan haberlere göre oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.
Evinde de yangın çıkmıştı. Korona virüs tedavisine başlanmadan önceki günlerde evindeki şömineyi yakmak isteyen Eser Yenenler’in evinde yangın çıkmıştı. Bir anda gelişen bir durum üzerine çıkan yangın oyuncu ve ailesini çok korkuttu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.