Eser Yenenler Hayranları Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Geçen Gün Evinde Yangın Çıkmıştı, Şimdi de Koronavirüs...!

Eser Yenenler’in testi pozitif çıktı. Yaptırmış olduğu korona testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendini karantinaya alan oyuncu Eser Yenenler’in tedavi süreci de evinde başlamış oldu. Alınan haberlere göre oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Evinde de yangın çıkmıştı. Korona virüs tedavisine başlanmadan önceki günlerde evindeki şömineyi yakmak isteyen Eser Yenenler’in evinde yangın çıkmıştı. Bir anda gelişen bir durum üzerine çıkan yangın oyuncu ve ailesini çok korkuttu.



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