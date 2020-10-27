Mustafa Sandal Hayranları Ağlayacak Kadar Üzülebilir! Yapılan Açıklama Soğuk Duş Etkisi Yarattı
Yıllar sonra yeni bir şarkı ile hayranlarının karşısına çıkan Mustafa Sandal her zamanki umut dolu sözleri ile kendini ifade etti. Yeni çıkardığı şarkı 'Damar' Mustafa Sandal'ın ifadelerine göre bugüne kadar oluştururken kendisini en özel hissettiği şarkılardan bir tanesi. İşte tüm detaylar…
'Sözlerini yazarken hissettim, çok fazla yaşanmışlıkları var, çok fazla kişinin yüreğine dokunacak, dinleyicilerimden bu şarkıyı ihtiyaç duyanlar olacak' diye sözlerine ekleme yaptı. Ayrıca Mustafa Sandal 'Siz beni her zaman sahnede dans eden mutlu bir yıldız olarak görüyorsunuz; ancak bu işimin bir parçası. Madalyonun arka yüzünde ise hayal kırıklıkları var, damarıma basmalar var' diyerek dert yandı.
Damarına basıldığından dert yanan Mustafa Sandal'ın bu yaraları kimin ya da kimlerin açtığı hemen merak konusu oluyor. Mustafa Sandal da bu merakı şu şekilde gideriyor; "Herkesin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda bazen bu tarz hayal kırıklıkları oluyor. Dertli insanların dinlediği arabesk tarz şarkılar dinlemedim desem yalan olur.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.