Mustafa Sandal Hayranları Ağlayacak Kadar Üzülebilir! Yapılan Açıklama Soğuk Duş Etkisi Yarattı

'Sözlerini yazarken hissettim, çok fazla yaşanmışlıkları var, çok fazla kişinin yüreğine dokunacak, dinleyicilerimden bu şarkıyı ihtiyaç duyanlar olacak' diye sözlerine ekleme yaptı. Ayrıca Mustafa Sandal 'Siz beni her zaman sahnede dans eden mutlu bir yıldız olarak görüyorsunuz; ancak bu işimin bir parçası. Madalyonun arka yüzünde ise hayal kırıklıkları var, damarıma basmalar var' diyerek dert yandı.

Damarına basıldığından dert yanan Mustafa Sandal'ın bu yaraları kimin ya da kimlerin açtığı hemen merak konusu oluyor. Mustafa Sandal da bu merakı şu şekilde gideriyor; "Herkesin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda bazen bu tarz hayal kırıklıkları oluyor. Dertli insanların dinlediği arabesk tarz şarkılar dinlemedim desem yalan olur.



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