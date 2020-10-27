Kurtlar Vadisi İzleyenler Dikkat! Herkes Toplandı, Öyle Bir Şey Yad Etti ki; Şaşkınlık Yarattı! Tüm Detaylar Belli Oldu...

Çukur dizisinden dolayı herkes Erkan Koçak Köstendil'i Vartolu Saadettin ya da Salih olarak bilirken daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Görüntüleri izleyenler herkes şaşkınlık içinde kaldı. Çok eski senelerde yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan bu oyuncu eski halleri ile çok zor tanındı.

Başarılı oyunculuğu ile şimdilerde çok ses getiren bir oyuncudur. Çukur dizisinin başrol oyuncularından biri olan Erken Koçak Köstendil her daim başarılı projelerde yer almış önemli bir oyuncudur. Bir döneme çok büyük bir damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde de yol alan başarılı oyuncuyu görenler nerden nereye demekten kendisini alıkoyamadı.



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