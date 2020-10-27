Kurtlar Vadisi İzleyenler Dikkat! Herkes Toplandı, Öyle Bir Şey Yad Etti ki; Şaşkınlık Yarattı! Tüm Detaylar Belli Oldu...
Uzun bir süredir Tv ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin başrol oyuncularından biri olan Erkan Koçak Köstendil'in yakın zamanda bazı görüntüleri ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi dizisinde de rol alan Erkan Koçak Köstendil'in bu görüntüleri bir hayli konuşuldu. İşte tüm detaylar...
Çukur dizisinden dolayı herkes Erkan Koçak Köstendil'i Vartolu Saadettin ya da Salih olarak bilirken daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Görüntüleri izleyenler herkes şaşkınlık içinde kaldı. Çok eski senelerde yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan bu oyuncu eski halleri ile çok zor tanındı.
Başarılı oyunculuğu ile şimdilerde çok ses getiren bir oyuncudur. Çukur dizisinin başrol oyuncularından biri olan Erken Koçak Köstendil her daim başarılı projelerde yer almış önemli bir oyuncudur. Bir döneme çok büyük bir damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde de yol alan başarılı oyuncuyu görenler nerden nereye demekten kendisini alıkoyamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.