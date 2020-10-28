Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

31 Mart 2019 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Memiş Çelik yerel seçimleri kazanmıştır. Hala Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı'nı sürdürüyor olan Memiş Çelik'in kim olduğu ise merak ediliyor.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olan Memiş Çelik'in hayatı, ailesi ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Memiş Çelik ile ilgili merak edilen konulardan biri de hangi siyasi partilerde görev aldığıdır. Başta Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan vatandaşların araştırdığı Memiş Çelik 2001 yılından beri siyasetin içindedir. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Memiş Çelik Kimdir?

1970 yılında doğan Memiş Çelik Ankaralıdır. Ankara'da Devekovan Kasabası'nda doğan Memiş Çelik ilköğrenimini de burada tamamlamıştır. Şereflikoçhisar İHL'de lise eğitimini tamamlayan Memiş Çelik sonrasında üniversiteye gitmiştir. Şereflikoçhisar BCMY'de yerel yönetimler üzerine eğitim alan Memiş Çelik sonrasında Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Memiş Çelik'in aile hayatı da merak edilmektedir.

Memiş Çelik ile ilgili merak edilen konulardan biri de aile hayatıdır. Memiş Çelik uzun yıllardır evli ve 6 çocuk babasıdır.

Memiş Çelik'in Siyasi Kariyeri

Memiş Çelik'in siyasi kariyeri 2001 yılında başlamıştır. Tüm kariyeri boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde çalışmalar yürüten Memiş Çelik 2001 yılında Şereflikoçhisar İlçe Kurucular Kurulu'nda yer almıştır. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerle Ankara İl Genel Meclis Üyeliği'ne giren Memiş Çelik 2009 yılında Devekovan Belediye Başkanı olmuştur. Memiş Çelik 2014 ve 2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2015 yılından sonra AK Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Memiş Çelik 2019 yerel seçimleri ile Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olmuştur.

Memiş Çelik 2001 yılında başladığı siyaset hayatının tamamını Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde sürdürmüş ve birçok farklı pozisyonda çalışma yapmıştır. Memiş Çelik Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı görevini hala başarılı şekilde sürdürmektedir.