Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Eki 2020 - 17:29 G: 28 Eki 2020 - 17:36

EYT Bekleyen Milyonlarca Kişiye Yas Tutturacak Haber Verildi! Erken Emekli Olmanın Tüm Yollarına Set Konuldu…

Emeklilik için bütün şartları sağlamalarına rağmen yaş engeline takılan milyonlarca EYT’li vatandaş müjdeli haberi bekliyordu. Ancak gelen haber ardından emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş derin bir üzüntü yaşadı. Bu haber karşısında milyonlarca kişi gözyaşlarını tutamadı. İşte tüm detaylar…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Emekli olmanın önüne konulan engeller ardından EYT’li vatandaşlar artık ne yapacaklarını şaşırır hale geldiler. EYT için bir düzenleme bekleyen milyonlarca vatandaş bununla ilgili bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte EYT’li milyonlarca vatandaşı derinden sarsacak olan habere ilişkin diğer detaylar…

Milyonlarca EYT’li vatandaş sorunlarının çözülmesi için bir çalışmanın olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuyla ilgili olarak milyonlarca vatandaşı sevindirecek olan o haber verilmedi. EYT’li vatandaşlar yeni dönemde emekli olabilmek adına bekledikleri o haberin gelmemesi ardından ne yapacaklarını bilemeyecek hale geldiler.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

28 Eki 2020 - 17:29 Ankara- Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 liraya varan nakit promosyon mask
Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 liraya varan nakit promosyon
Emekliler Bu Haber Karşısında Resmen Yıkılacak! Neredeyse Yarı Yarıya Düştü, Açıklık Hızla Artıyor… mask
Emekliler Bu Haber Karşısında Resmen Yıkılacak! Neredeyse Yarı Yarıya Düştü, Açıklık Hızla Artıyor…
SGK’dan İlk Kez Böyle Bir Müjde Geliyor! Vatandaşlar Önce Kendine Alabilmek İçin Resmen Yarışa Girmiş Durumdalar… “Bu Fırsat Bir Daha Gelmez” mask
SGK’dan İlk Kez Böyle Bir Müjde Geliyor! Vatandaşlar Önce Kendine Alabilmek İçin Resmen Yarışa Girmiş Durumdalar… “Bu Fırsat Bir Daha Gelmez”
1999 Yılından Önce İşe Başlayanlar Tüm Hayaller Gerçek Oldu! Kabuslar Artık Bitiyor… Emeklilik Haberi Verildi! mask
1999 Yılından Önce İşe Başlayanlar Tüm Hayaller Gerçek Oldu! Kabuslar Artık Bitiyor… Emeklilik Haberi Verildi!
En Fazla Emekli Promosyonu Veren Bankalar... mask
En Fazla Emekli Promosyonu Veren Bankalar...
Rapor Parası Ne Zaman Yatar? Geçici İş Göremezlik Raporu Nedir? mask
Rapor Parası Ne Zaman Yatar? Geçici İş Göremezlik Raporu Nedir?
Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı! İşte evden çalışma başvuru hakkında bilgi mask
Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı! İşte evden çalışma başvuru hakkında bilgi
E devletten SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Ankara'da sgk hizmet dökümü nereden alınır mask
E devletten SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Ankara'da sgk hizmet dökümü nereden alınır
SGK İşyeri Tescil Evrakları nelerdir? Ankara'da Işyeri tescil işlemi nasıl yapılır? mask
SGK İşyeri Tescil Evrakları nelerdir? Ankara'da Işyeri tescil işlemi nasıl yapılır?
Erken Emekli Olmak İsteyenlere Son Müjde Verildi! Tam 6 Yıl Erken Emekli Olunabiliyor, Fakat Bu Şart Önemli! mask
Erken Emekli Olmak İsteyenlere Son Müjde Verildi! Tam 6 Yıl Erken Emekli Olunabiliyor, Fakat Bu Şart Önemli!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüste Mucize Gerçek Yeni Ortaya Çıktı! Meğer Herkesin Evinde Olan Hap Virüs Düşmanıymış... mask
Koronavirüste Mucize Gerçek Yeni Ortaya Çıktı! Meğer Herkesin Evinde Olan Hap Virüs Düşmanıymış...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı tanıttı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı tanıttı
İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı mask
İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı
Doğduğun Ev Kaderindir Hikayesinin Sonu Nedir? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Hikayesinin Sonu Nedir?
Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Devlet Memuru Olmak İsteyenlere Duyuruldu! Kamuya Tam Tamına 100.000 Personel Alınacak… Hemen Başvuran Devlet Memuru Olabilecek! mask
Devlet Memuru Olmak İsteyenlere Duyuruldu! Kamuya Tam Tamına 100.000 Personel Alınacak… Hemen Başvuran Devlet Memuru Olabilecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL