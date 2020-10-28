EYT Bekleyen Milyonlarca Kişiye Yas Tutturacak Haber Verildi! Erken Emekli Olmanın Tüm Yollarına Set Konuldu…

Emekli olmanın önüne konulan engeller ardından EYT’li vatandaşlar artık ne yapacaklarını şaşırır hale geldiler. EYT için bir düzenleme bekleyen milyonlarca vatandaş bununla ilgili bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte EYT’li milyonlarca vatandaşı derinden sarsacak olan habere ilişkin diğer detaylar…

Milyonlarca EYT’li vatandaş sorunlarının çözülmesi için bir çalışmanın olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuyla ilgili olarak milyonlarca vatandaşı sevindirecek olan o haber verilmedi. EYT’li vatandaşlar yeni dönemde emekli olabilmek adına bekledikleri o haberin gelmemesi ardından ne yapacaklarını bilemeyecek hale geldiler.



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