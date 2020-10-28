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- 28 Eki 2020 - 17:40 G: 28 Eki 2020 - 17:51

Çocuğu Olanlar Yaşadı! Devlet Çocuğu Olanlara 821 TL Verecek… Binlerce Kişi Hemen Başvuru Yaptı, Kanallar Tıkandı…

Öğrencilerin daha iyi bir öğrenim hayatı geçirmeleri için devlet ’ten nakdi yardım geliyor. Öğrenim hayatında bazı zorluklar ile karşılaşan öğrencilerin derslerine daha çok odaklanabilmesi için geri ödemesiz yardım edilecek. Birçok konuda öğrenciler için sunulan yardım sadece öğrenim gören kişilere verilecek. İşte tüm detaylar…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Geri ödemesiz olarak verilen yardım birçok öğrencinin rahat etmesini sağlayacak. Öğrenim hayatında daha iyi çaba göstermeleri için devlet tarafından büyük olanaklar hazırlandı. Birçok öğrenci için burs verilmesi bekleniyor. Burslu ve kredili milyonlarca öğrencinin olması akıllara ilk KYK borçlarını getiriyor.

Lisans ve ön lisans öğrencilerin faydalandığı kredi ödemeleri okul hayatının bitmesi ile 2 yıl içinde başlar. Geri ödemesiz kredilerden faydalanamayan öğrencilerin kredi borçları hakkında ne yapacaklarını bilmiyor. İşte bu konuya ilgili yapılan çalışmalar son hız devam ederken öğrencilere sosyal yardım verileceği açıklandı.

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28 Eki 2020 - 17:40 Ankara- Gündem

# SOSYAL YARDIMLAR - DEVLET DESTEĞİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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