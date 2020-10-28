Çocuğu Olanlar Yaşadı! Devlet Çocuğu Olanlara 821 TL Verecek… Binlerce Kişi Hemen Başvuru Yaptı, Kanallar Tıkandı…
Öğrencilerin daha iyi bir öğrenim hayatı geçirmeleri için devlet ’ten nakdi yardım geliyor. Öğrenim hayatında bazı zorluklar ile karşılaşan öğrencilerin derslerine daha çok odaklanabilmesi için geri ödemesiz yardım edilecek. Birçok konuda öğrenciler için sunulan yardım sadece öğrenim gören kişilere verilecek. İşte tüm detaylar…
Geri ödemesiz olarak verilen yardım birçok öğrencinin rahat etmesini sağlayacak. Öğrenim hayatında daha iyi çaba göstermeleri için devlet tarafından büyük olanaklar hazırlandı. Birçok öğrenci için burs verilmesi bekleniyor. Burslu ve kredili milyonlarca öğrencinin olması akıllara ilk KYK borçlarını getiriyor.
Lisans ve ön lisans öğrencilerin faydalandığı kredi ödemeleri okul hayatının bitmesi ile 2 yıl içinde başlar. Geri ödemesiz kredilerden faydalanamayan öğrencilerin kredi borçları hakkında ne yapacaklarını bilmiyor. İşte bu konuya ilgili yapılan çalışmalar son hız devam ederken öğrencilere sosyal yardım verileceği açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.