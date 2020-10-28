Çocuğu Olanlar Yaşadı! Devlet Çocuğu Olanlara 821 TL Verecek… Binlerce Kişi Hemen Başvuru Yaptı, Kanallar Tıkandı…

Geri ödemesiz olarak verilen yardım birçok öğrencinin rahat etmesini sağlayacak. Öğrenim hayatında daha iyi çaba göstermeleri için devlet tarafından büyük olanaklar hazırlandı. Birçok öğrenci için burs verilmesi bekleniyor. Burslu ve kredili milyonlarca öğrencinin olması akıllara ilk KYK borçlarını getiriyor.

Lisans ve ön lisans öğrencilerin faydalandığı kredi ödemeleri okul hayatının bitmesi ile 2 yıl içinde başlar. Geri ödemesiz kredilerden faydalanamayan öğrencilerin kredi borçları hakkında ne yapacaklarını bilmiyor. İşte bu konuya ilgili yapılan çalışmalar son hız devam ederken öğrencilere sosyal yardım verileceği açıklandı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>