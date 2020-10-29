Ankara'da Koronavirüsle İlgili Tam 40 Günlük Süre Verildi! Fahrettin Koca Açıkladı, 40 Gün Sonra Artık Oklar Tamamen Tersine Dönecek!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen son dakika bilgilendirmesine göre, ilk aşamada diğer aşı adaylarına kıyasla çok daha güvenli olduğu tahmin edilmekte olan "CoronaVAC" İsimli; Covid-19 aşısı için Türkiye'de devreye girme süresiyle ilgili çok az zaman kaldı. Çin ve Almanya merkezli aşıların deneme çalışmaları Türkiye'de ve özellikle Ankara'da büyük bir hızla devam ederken, kısa süre sonra gelecek aşıyla birlikte toplam olarak 5.000.000 doz civarında aşı uygulaması yapılacağı...
... Öngörülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen müjde ve son dakika alınan bu haberin tüm detayları, özellikle Ankara ilk sırada olmak üzere; Türkiye'nin geri kalan 80 şehrinin tamamını ilgilendirmekte.
Fahrettin Koca'dan son dakika haberi: Koronavirüs aşısına ilişkin tüm Dünya genelinde olduğu gibi, aşı denemeleri Türkiye'de de devam ediyor. Öte yandan Koca, yeni bir aşıyla ilgili sinyali bugün verdi. Yapmış olduğu açıklamada; Çin menşeili olan "CoronaVac" isimli aşının Ankara ve Türkiye'de faaliyetine Aralık ayı gibi kısa bir süre içerisinde gelinmesi öngörülüyorken, şuanda da gönüllülerin üzerinde gerçekleştirilmekte olan çalışmalarla birlikte 5.000.000 aşı uygulanacağının tahmin edildiğini söyledi. Gün de veren Koca tüm Türkiye'yi ilgilendiren en büyük müjdesini bu şekilde vermiş oldu! Herkes bugüne hazır olmalı >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.