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- 28 Eki 2020 - 17:51 G: 28 Eki 2020 - 18:07

Bu Tatlı Görümce Ağlatır… Öyle Bir Tatlı Tarifi Verildi Ki, Yiyenlere “Böyle Bir Şey Mümkün Değil!” Dedirtiyor!

Evde bulunan malzemeler ile hemen son derecede lezzetli bir şerbetli tatlı hazırlamak isteyenler kesinlikle fış fış tatlısını denemeliler. Düzenli olarak evlerde bulunan malzemeler ile kolaylıkla hazırlanabilecek bir tatlı olan fış fış tatlısı Malatya yöresi ile ünlenen bir tatlı tarifi. İşte tüm detayları…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Yüz yıllardır Türk mutfağında yeri olan bu tatlı çıtır dış yüzeyi ve şerbetli enfes lezzetiyle yiyenlerin favorisi haline geliyor. İşte tadına doyum olmayan eşsiz fış fış tatlısı tarifi… Hamuru için ise çok az malzeme gerekmektedir. 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı karbonat, 10 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, alabildiği kadar un yeterli olacaktır.

Şerbeti ise her evde bulunan malzemelerle yapılmaktadır. O malzemeler ise 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1 dilim limon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kızartmak için gerekli olan malzeme ise sıvıyağdır. Fış Fış Tatlısı hazırlanışı ise oldukça basittir.

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28 Eki 2020 - 17:51 Ankara- Yaşam

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