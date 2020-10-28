Serenay Sarıkaya'nın Başına Öyle Bir Olay Geldi ki, Doktoru Eve Koştu! Gecenin Bir Yarısı Hastanelik Olmuştu... Hayranları Çok Üzülecek!

Sevgilisi Cem Yılmaz sebebiyle bir dönemler çok sayıda kişinin tepkisini toplayan fakat sonrasında durumu toparlayan Serenay Sarıkaya, o dönemler aşkının peşinden koşmuş ve kimseyi umursamamıştı! Magazin gündemi ise, her gün en az 2 Serenay Sarıkaya haberi içeriyordu.

Gecenin bir yarısı silikonları patlayan Serenay Sarıkaya hemen hastaneye koşmuş ve hayranlarını oldukça tedirgin etmişti. Magazin gündemine düşen haberlerin sonrasında hayranları Serenay Sarıkaya'nın sağlığından tedirgin olurken, birkaç gün sonra herhangi bir ciddi sorun olmadığı netleşmişti. Fakat bu kez Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir şey yaptı!