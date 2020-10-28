Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Eki 2020 - 19:54 G: 28 Eki 2020 - 20:13

Serenay Sarıkaya'nın Başına Öyle Bir Olay Geldi ki, Doktoru Eve Koştu! Gecenin Bir Yarısı Hastanelik Olmuştu... Hayranları Çok Üzülecek!

Sevgilisi Cem Yılmaz ile ilişkilerini bitiren, Türkiye'nin en güzel ve başarılı isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, son 1 yıldır magazin gündeminin 1 numaralı yıldız ismi olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Yeni bir haberle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde; göğüslerine taktırdığı silikonların gece yarısı patlaması sebebiyle soluğu hemen hastanede almıştı. Şimdi ise hayranlarını kızdıracak bir şey yaptı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevgilisi Cem Yılmaz sebebiyle bir dönemler çok sayıda kişinin tepkisini toplayan fakat sonrasında durumu toparlayan Serenay Sarıkaya, o dönemler aşkının peşinden koşmuş ve kimseyi umursamamıştı! Magazin gündemi ise, her gün en az 2 Serenay Sarıkaya haberi içeriyordu. 

Gecenin bir yarısı silikonları patlayan Serenay Sarıkaya hemen hastaneye koşmuş ve hayranlarını oldukça tedirgin etmişti. Magazin gündemine düşen haberlerin sonrasında hayranları Serenay Sarıkaya'nın sağlığından tedirgin olurken, birkaç gün sonra herhangi bir ciddi sorun olmadığı netleşmişti. Fakat bu kez Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir şey yaptı!

28 Eki 2020 - 19:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan İlk Kez Böyle Görüldü! Seyirciye Sorduğu Soru Şaşkınlık Yarattı... "Meğer...." mask
Seda Sayan İlk Kez Böyle Görüldü! Seyirciye Sorduğu Soru Şaşkınlık Yarattı... "Meğer...."
Eser Yenenler Hayranları Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Geçen Gün Evinde Yangın Çıkmıştı, Şimdi de Koronavirüs...! mask
Eser Yenenler Hayranları Sosyal Medyayı Topa Tuttu! Geçen Gün Evinde Yangın Çıkmıştı, Şimdi de Koronavirüs...!
Mustafa Sandal Hayranları Ağlayacak Kadar Üzülebilir! Yapılan Açıklama Soğuk Duş Etkisi Yarattı mask
Mustafa Sandal Hayranları Ağlayacak Kadar Üzülebilir! Yapılan Açıklama Soğuk Duş Etkisi Yarattı
Acun Ilıcalı Gündeme Çok Bomba Bir Şekilde Düştü! Kazandıklarından Daha Büyük Bir Olay Var... mask
Acun Ilıcalı Gündeme Çok Bomba Bir Şekilde Düştü! Kazandıklarından Daha Büyük Bir Olay Var...
Demet Akalın Tüm Sosyal Medyayı Önüne Kattı! Öyle Şeyler Söyledi ki, Herkes Hayretler İçinde Kaldı! "Kocamı..." mask
Demet Akalın Tüm Sosyal Medyayı Önüne Kattı! Öyle Şeyler Söyledi ki, Herkes Hayretler İçinde Kaldı! "Kocamı..."
Serenay Sarıkaya’nın Başına Öyle Bir Haber Geldi Ki, Gecenin Köründe Hastaneye Koştu! Hayranları Kalp Krizi Geçiriyordu! mask
Serenay Sarıkaya’nın Başına Öyle Bir Haber Geldi Ki, Gecenin Köründe Hastaneye Koştu! Hayranları Kalp Krizi Geçiriyordu!
Türkan Şoray Kendine Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu… Böyle Bir Şey Mümkün Olamaz! mask
Türkan Şoray Kendine Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu… Böyle Bir Şey Mümkün Olamaz!
Hadise ve Kaan Yıldırım Büyük Bombayı Patlattı! Öyle Bir Hale Geldiler Ki Gören, Duyan Hayretler İçinde Kaldı! mask
Hadise ve Kaan Yıldırım Büyük Bombayı Patlattı! Öyle Bir Hale Geldiler Ki Gören, Duyan Hayretler İçinde Kaldı!
Serenay Sarıyaka Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki… Tüm Sosyal Medyaya Gündem Oldu! Herkes Bununla Dalga Geçiyor… mask
Serenay Sarıyaka Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki… Tüm Sosyal Medyaya Gündem Oldu! Herkes Bununla Dalga Geçiyor…
Demet Akalın'ın Son Halini Görenlerin Eli Ayağı Çözüldü! Kimi Kabus Dedi, Kimi Cennet! Öyle Bir Değişiklik Yaptı ki.... mask
Demet Akalın'ın Son Halini Görenlerin Eli Ayağı Çözüldü! Kimi Kabus Dedi, Kimi Cennet! Öyle Bir Değişiklik Yaptı ki....
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Esrarengiz Olayı Duyanlar, Görenler Donakaldı! Yaşlı Adam Toprağa Vurup Yeri Yardı, Su Fışkırttı! Başrol: Baston... mask
Ankara'da Esrarengiz Olayı Duyanlar, Görenler Donakaldı! Yaşlı Adam Toprağa Vurup Yeri Yardı, Su Fışkırttı! Başrol: Baston...
Kırmızı Oda Dizisinde O İsim Ayrıldı, Reytingler Çakıldı! Reytingleri Yükseltmek İçin İse Öyle Bir Çözüm Yolu Bulundu Ki İzleyenler Şok Geçirdi… mask
Kırmızı Oda Dizisinde O İsim Ayrıldı, Reytingler Çakıldı! Reytingleri Yükseltmek İçin İse Öyle Bir Çözüm Yolu Bulundu Ki İzleyenler Şok Geçirdi…
Ankara'da Koronavirüs Kabusu Tekrar Başlıyor! Halkın Artık Dengesi Bozulacak, Son Verileri Görenler İnanamıyor! mask
Ankara'da Koronavirüs Kabusu Tekrar Başlıyor! Halkın Artık Dengesi Bozulacak, Son Verileri Görenler İnanamıyor!
Belediyeler Duyurdu, Yüksek Maaşlı Çalışacak Eleman Aranıyor! Hemen Başvurun Hem İşiniz Hem de Yüksek Maaşınız Olsun… mask
Belediyeler Duyurdu, Yüksek Maaşlı Çalışacak Eleman Aranıyor! Hemen Başvurun Hem İşiniz Hem de Yüksek Maaşınız Olsun…
"MasterChef Yayın Hayatına Ara Veriyor" Programın Akıbeti Net Bir Şekilde Belli Oldu! Mehmet ve Somer Şef ile Acun... İfşa Şokları Çıldırttı! mask
"MasterChef Yayın Hayatına Ara Veriyor" Programın Akıbeti Net Bir Şekilde Belli Oldu! Mehmet ve Somer Şef ile Acun... İfşa Şokları Çıldırttı!
Bu Tatlı Görümce Ağlatır… Öyle Bir Tatlı Tarifi Verildi Ki, Yiyenlere “Böyle Bir Şey Mümkün Değil!” Dedirtiyor! mask
Bu Tatlı Görümce Ağlatır… Öyle Bir Tatlı Tarifi Verildi Ki, Yiyenlere “Böyle Bir Şey Mümkün Değil!” Dedirtiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL