Serenay Sarıkaya'nın Başına Öyle Bir Olay Geldi ki, Doktoru Eve Koştu! Gecenin Bir Yarısı Hastanelik Olmuştu... Hayranları Çok Üzülecek!
Sevgilisi Cem Yılmaz ile ilişkilerini bitiren, Türkiye'nin en güzel ve başarılı isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, son 1 yıldır magazin gündeminin 1 numaralı yıldız ismi olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Yeni bir haberle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde; göğüslerine taktırdığı silikonların gece yarısı patlaması sebebiyle soluğu hemen hastanede almıştı. Şimdi ise hayranlarını kızdıracak bir şey yaptı!
Sevgilisi Cem Yılmaz sebebiyle bir dönemler çok sayıda kişinin tepkisini toplayan fakat sonrasında durumu toparlayan Serenay Sarıkaya, o dönemler aşkının peşinden koşmuş ve kimseyi umursamamıştı! Magazin gündemi ise, her gün en az 2 Serenay Sarıkaya haberi içeriyordu.
Gecenin bir yarısı silikonları patlayan Serenay Sarıkaya hemen hastaneye koşmuş ve hayranlarını oldukça tedirgin etmişti. Magazin gündemine düşen haberlerin sonrasında hayranları Serenay Sarıkaya'nın sağlığından tedirgin olurken, birkaç gün sonra herhangi bir ciddi sorun olmadığı netleşmişti. Fakat bu kez Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir şey yaptı!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.