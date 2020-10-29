Milyonlarca Seyirciye Yas Tutturacak Haber Ulaştı! O Dizinin Kalemi Kırıldı… “Yeni Hayat Dizisi Yayından Kaldırılıyor!”

Binlerce kişi ise dizinin yayından kaldırılmasının doğruluğunu öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyordu fakat dizinin yayınlandığı Kanal D’den açıklama geldi! Yayınladığı son dakika haberine göre Kanal D dizinin fişini çekti.

Son yayınlanan bölümde ise seyirci hikayenin etkisi altına girmişti. Çok sevilerek izlenen bu dizinin diğer dizilerden ayrılan farkı ise ilginç bir aşk hikayesini konu olarak işlemesiydi. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi için final kararı verildi.



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