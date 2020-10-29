Milyonlarca Seyirciye Yas Tutturacak Haber Ulaştı! O Dizinin Kalemi Kırıldı… “Yeni Hayat Dizisi Yayından Kaldırılıyor!”
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken dizi Yeni Hayat dizisinin kalemi kırıldı. Milyonlarca seyirci ise şok geçirdi. Çok sevilerek izlenen dizinin yayından kaldırılacağı haberi seyircilere yas tutturdu. İşte tüm detaylar…
Binlerce kişi ise dizinin yayından kaldırılmasının doğruluğunu öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyordu fakat dizinin yayınlandığı Kanal D’den açıklama geldi! Yayınladığı son dakika haberine göre Kanal D dizinin fişini çekti.
Son yayınlanan bölümde ise seyirci hikayenin etkisi altına girmişti. Çok sevilerek izlenen bu dizinin diğer dizilerden ayrılan farkı ise ilginç bir aşk hikayesini konu olarak işlemesiydi. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi için final kararı verildi.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.