Hande Erçel'in Dekoltesi Sosyal Medyayı Salladı! Hande Erçel'in İddialı Pozlarına Kerem Bürsin Yorumu Merak Edildi...

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel gündem olmaya devam ediyor. Son dönemlerin en popüler isimlerinden olan oyuncu Hande Erçel her geçen gün yeni bir olayla gündem olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kariyerinde yükselmeye devam ederken güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde verdiği cesur pozlarla yine gündem oldu. Uzun zaman beraber olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı anılan Hande Erçel her geçen gün daha fazla konuşulmaya devam ediyor.

Güzelliği İle Dikkat Çeken Oyuncu Yine Gündemde

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, oyunculuk performansı ve güzelliği ile konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu yayın hayatına devam eden dizisi ile gündem olduğu gibi sosyal medya paylaşımları ile de gündeme geliyor.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel güzelliği ile sosyal medyada konuşuluyor. Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı cesur paylaşımlarla yine gündem oldu. Instagram hesabı üzerinden verdiği dekolteli pozla sosyal medyanın gündemine damga vuran Hande Erçel'in güzelliği konuşuluyor. Güzel oyuncunun hayranları Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in cesur pozlarına ne yorum yaptığını da merak ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol alan ikili hakkında geçtiğimiz dönemde aşk dedikoduları da çıkmıştı.

Hande Erçel'in Pozlarına Kerem Bürsin Ne Yorum Yaptı?

Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı siyahlar içindeki dekolteli pozuna beğeni yağdı. Takipçilerinden çok güzel yorumlar alan genç oyuncu dekolteli pozu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Hande Erçel'in hayranları rol arkadaşı Kerem Bürsin'in fotoğraflara ne yorum yapacağını merak etti. Hande Erçel'in cesur pozlarına yorumda bulunmayan Kerem Bürsin, rol arkadaşının Instagram gönderilerine genellikle espirili yorumlar atıyor.

Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in son paylaşımı olan siyah tulumlu ve derin dekoltesi olan gönderisine yorum yapması için hayranlardan talep geldi. Kerem Bürsin'in yorum yapmaması dikkat çekerken, kimi hayranlar duruma tepki koydu.