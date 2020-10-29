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- 29 Eki 2020 - 16:26 G: 29 Eki 2020 - 16:33

Sadakatsiz Dizisinin Fişi Çekildi! Binlerce Şikayet Üzerine RTÜK Harekete Geçti… İzleyenler Şokta, “Sadakatsiz Dizisi Yayından Kaldırılıyor!”

Kanal D ekranlarında yeni yayınlanmaya başlamış olan Sadakatsiz dizisi için ortaya öyle bir iddia atıldı ki seyirci ne yapacağını şaşırdı. Ekranlara geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmiş olan dizinin yayından kaldırılacağı gündemde bomba etkisi yarattı. RTÜK’e şikayet edilen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı. Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi. Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı. Yayınladığı günden beri reytingdeki başarısını seyircisi ile buluşturan Sadakatsiz dizisi için Kanal D’den açıklama geldi.

Dizilerin korona virüs döneminde seyirci kaybetmesi ve final kararı alması ise televizyon dünyasını büyük ölçüde etkilemişti. Fakat Sadakatsiz dizisi öyle bir atak yaptı ki seyircilerden olumlu dönüş aldı ve ilk bölümü ile reytingleri kırıp geçirmişti.

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29 Eki 2020 - 16:26 Ankara- Yaşam

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