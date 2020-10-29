Sadakatsiz Dizisinin Fişi Çekildi! Binlerce Şikayet Üzerine RTÜK Harekete Geçti… İzleyenler Şokta, “Sadakatsiz Dizisi Yayından Kaldırılıyor!”

Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı. Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi. Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı. Yayınladığı günden beri reytingdeki başarısını seyircisi ile buluşturan Sadakatsiz dizisi için Kanal D’den açıklama geldi.

Dizilerin korona virüs döneminde seyirci kaybetmesi ve final kararı alması ise televizyon dünyasını büyük ölçüde etkilemişti. Fakat Sadakatsiz dizisi öyle bir atak yaptı ki seyircilerden olumlu dönüş aldı ve ilk bölümü ile reytingleri kırıp geçirmişti.



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