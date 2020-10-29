"Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor" O Sahne İçin RTÜK'e Binlerce Şikayet Yapıldı! Akıbeti Belli Oluyor...
Kanal D ekranlarında yeni yayınlanmaya başlamış olan Sadakatsiz dizisi için ortaya öyle bir iddia atıldı ki seyirci ne yapacağını şaşırdı. Ekranlara geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmiş olan dizinin yayından kaldırılacağı gündemde bomba etkisi yarattı. RTÜK’e şikayet edilen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar…
Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı. Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi. Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı. Yayınladığı günden beri reytingdeki başarısını seyircisi ile buluşturan Sadakatsiz dizisi için Kanal D’den açıklama geldi.
Dizilerin korona virüs döneminde seyirci kaybetmesi ve final kararı alması ise televizyon dünyasını büyük ölçüde etkilemişti. Fakat Sadakatsiz dizisi öyle bir atak yaptı ki seyircilerden olumlu dönüş aldı ve ilk bölümü ile reytingleri kırıp geçirmişti. Ayrıca dizide yer alan yasak aşk olayları ve çocuk isteme durumları da; gerek RTÜK'e iletilen şikayetlerde, gerekse Şikayetvar gibi platformlarda, son olarak ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.