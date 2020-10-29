"Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor" O Sahne İçin RTÜK'e Binlerce Şikayet Yapıldı! Akıbeti Belli Oluyor...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı. Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi. Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı. Yayınladığı günden beri reytingdeki başarısını seyircisi ile buluşturan Sadakatsiz dizisi için Kanal D’den açıklama geldi.

Dizilerin korona virüs döneminde seyirci kaybetmesi ve final kararı alması ise televizyon dünyasını büyük ölçüde etkilemişti. Fakat Sadakatsiz dizisi öyle bir atak yaptı ki seyircilerden olumlu dönüş aldı ve ilk bölümü ile reytingleri kırıp geçirmişti. Ayrıca dizide yer alan yasak aşk olayları ve çocuk isteme durumları da; gerek RTÜK'e iletilen şikayetlerde, gerekse Şikayetvar gibi platformlarda, son olarak ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.



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