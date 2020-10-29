Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Eki 2020 - 20:19 G: 29 Eki 2020 - 20:20

"Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor" O Sahne İçin RTÜK'e Binlerce Şikayet Yapıldı! Akıbeti Belli Oluyor...

Kanal D ekranlarında yeni yayınlanmaya başlamış olan Sadakatsiz dizisi için ortaya öyle bir iddia atıldı ki seyirci ne yapacağını şaşırdı. Ekranlara geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmiş olan dizinin yayından kaldırılacağı gündemde bomba etkisi yarattı. RTÜK’e şikayet edilen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı. Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi. Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı. Yayınladığı günden beri reytingdeki başarısını seyircisi ile buluşturan Sadakatsiz dizisi için Kanal D’den açıklama geldi.

Dizilerin korona virüs döneminde seyirci kaybetmesi ve final kararı alması ise televizyon dünyasını büyük ölçüde etkilemişti. Fakat Sadakatsiz dizisi öyle bir atak yaptı ki seyircilerden olumlu dönüş aldı ve ilk bölümü ile reytingleri kırıp geçirmişti. Ayrıca dizide yer alan yasak aşk olayları ve çocuk isteme durumları da; gerek RTÜK'e iletilen şikayetlerde, gerekse Şikayetvar gibi platformlarda, son olarak ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

29 Eki 2020 - 20:19 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Milyonlarca Seyirci Ne Olduğunu Şaşırdı! Hekimoğlu Çakılırken Öyle Bir Dizi Yükselişe Geçti Ki Sosyal Medya Çalkalandı… mask
Milyonlarca Seyirci Ne Olduğunu Şaşırdı! Hekimoğlu Çakılırken Öyle Bir Dizi Yükselişe Geçti Ki Sosyal Medya Çalkalandı…
Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a mı Transfer Edildi? mask
Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a mı Transfer Edildi?
Milyonlarca Kadın Ayakta Alkışladı! Kırmızı Oda’da Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Helal Olsun Sana Kırmızı Oda!” mask
Milyonlarca Kadın Ayakta Alkışladı! Kırmızı Oda’da Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Helal Olsun Sana Kırmızı Oda!”
Milyonlarca Seyirciye Yas Tutturacak Haber Ulaştı! O Dizinin Kalemi Kırıldı… “Yeni Hayat Dizisi Yayından Kaldırılıyor!” mask
Milyonlarca Seyirciye Yas Tutturacak Haber Ulaştı! O Dizinin Kalemi Kırıldı… “Yeni Hayat Dizisi Yayından Kaldırılıyor!”
Bir Annenin Günahı Ne Zaman Başlıyor? Bir Annenin Günahı Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir? mask
Bir Annenin Günahı Ne Zaman Başlıyor? Bir Annenin Günahı Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir?
Alev Alev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yeni Hayat 9. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yeni Hayat 9. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 70. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 70. Bölüm Full İzle! 29 Ekim Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gelinim Mutfakta 564. Bölüm Canlı İzle! 29 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 564. Bölüm Canlı İzle! 29 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ford Focus Modeli İçin Yaptığı Kampanya İle Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Kampanya Düzenledi Ki Bayilerde Araç Kalmadı… “Bu Kadar Ucuz Olamaz!” mask
Ford Focus Modeli İçin Yaptığı Kampanya İle Milyonları Şaşırttı! Öyle Bir Kampanya Düzenledi Ki Bayilerde Araç Kalmadı… “Bu Kadar Ucuz Olamaz!”
Bütün Faizler Sıfırlanıyor! Şartlar İse Çok Basit… Borcu Olanlara Öyle Bir Haber Verildi Ki, Bayram Havası Esti… mask
Bütün Faizler Sıfırlanıyor! Şartlar İse Çok Basit… Borcu Olanlara Öyle Bir Haber Verildi Ki, Bayram Havası Esti…
Milyonlarca Kadına 600 TL Ödeme Yapılacak! Uzun Kuyruklar Oluşmadan Hemen Ödemenizi Alın… mask
Milyonlarca Kadına 600 TL Ödeme Yapılacak! Uzun Kuyruklar Oluşmadan Hemen Ödemenizi Alın…
Beklenen An Geldi! Çekimler Tamamladı... Sevenleri İle Buluşmaya Sayılı Günler Kaldı! Tekrar Başlıyor! mask
Beklenen An Geldi! Çekimler Tamamladı... Sevenleri İle Buluşmaya Sayılı Günler Kaldı! Tekrar Başlıyor!
"Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor" O Sahne İçin RTÜK'e Binlerce Şikayet Yapıldı! Akıbeti Belli Oluyor... mask
"Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor" O Sahne İçin RTÜK'e Binlerce Şikayet Yapıldı! Akıbeti Belli Oluyor...
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Tam 40 Günlük Süre Verildi! Fahrettin Koca Açıkladı, 40 Gün Sonra Artık Oklar Tamamen Tersine Dönecek! mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Tam 40 Günlük Süre Verildi! Fahrettin Koca Açıkladı, 40 Gün Sonra Artık Oklar Tamamen Tersine Dönecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL