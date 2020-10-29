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29 Eki 2020 - 19:02

Milyonlarca Seyirci Ne Olduğunu Şaşırdı! Hekimoğlu Çakılırken Öyle Bir Dizi Yükselişe Geçti Ki Sosyal Medya Çalkalandı…

Televizyon ekranlarında Salı akşamları yayınlanan diziler arasında Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi reytinglerde başı çekti. Sezonun yeni dizisi olan Masumlar Apartmanı ile 6. Sezonuna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi reytinglerde başı çekmeye devam ederken Hekimoğlu dizisinde reytingler giderek azalmaya devam ediyor. İşte Hekimoğlu dizisini sollayan o dizi ve merak edilen diğer detaylar…