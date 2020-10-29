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- 29 Eki 2020 - 19:02 G: 29 Eki 2020 - 19:22

Milyonlarca Seyirci Ne Olduğunu Şaşırdı! Hekimoğlu Çakılırken Öyle Bir Dizi Yükselişe Geçti Ki Sosyal Medya Çalkalandı…

Televizyon ekranlarında Salı akşamları yayınlanan diziler arasında Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi reytinglerde başı çekti. Sezonun yeni dizisi olan Masumlar Apartmanı ile 6. Sezonuna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi reytinglerde başı çekmeye devam ederken Hekimoğlu dizisinde reytingler giderek azalmaya devam ediyor. İşte Hekimoğlu dizisini sollayan o dizi ve merak edilen diğer detaylar…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

İkinci sezonu yayınlanan dizinin ilk sezonda yakaladığı yükseliş geride kalmış gibi görünüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin reytingleri düşerken aynı zamanda yayınlanan başka bir dizinin reytingleri yükselişe geçti

2. sezonu yayınlanan Hekimoğlu dizisinin Salı akşamı yayınlanan 23. Bölümünde reytinglerde gerileme meydana geldi. Reytinglerde totale bakılında 3’lü seviyelerde devam eden Hekimoğlu dizisi AB grubunda bir düşüş yaşadı.

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29 Eki 2020 - 19:02 Ankara- Yaşam

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