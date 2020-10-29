Milyonlarca Seyirci Ne Olduğunu Şaşırdı! Hekimoğlu Çakılırken Öyle Bir Dizi Yükselişe Geçti Ki Sosyal Medya Çalkalandı…
Televizyon ekranlarında Salı akşamları yayınlanan diziler arasında Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi reytinglerde başı çekti. Sezonun yeni dizisi olan Masumlar Apartmanı ile 6. Sezonuna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi reytinglerde başı çekmeye devam ederken Hekimoğlu dizisinde reytingler giderek azalmaya devam ediyor. İşte Hekimoğlu dizisini sollayan o dizi ve merak edilen diğer detaylar…
İkinci sezonu yayınlanan dizinin ilk sezonda yakaladığı yükseliş geride kalmış gibi görünüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin reytingleri düşerken aynı zamanda yayınlanan başka bir dizinin reytingleri yükselişe geçti
2. sezonu yayınlanan Hekimoğlu dizisinin Salı akşamı yayınlanan 23. Bölümünde reytinglerde gerileme meydana geldi. Reytinglerde totale bakılında 3’lü seviyelerde devam eden Hekimoğlu dizisi AB grubunda bir düşüş yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.