Acun Ilıcalı Serveti İle Milyonlarca Kişiyi Şok Etti! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı…

Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu ilk büyük adım Tv8 kanalını satın almak olmuştu. Bu kanalı satın alarak milyonlarca izleyiciye hitap etmeyi başaran Acun Ilıcalı şimdi de bir jet alarak herkesi şok etti. Eski uçağı yerine daha konforlu bir uçak tercih etmek isteyen Acun Ilıcalı karşısında sosyal medya resmen ayağa kalktı.

Yapmış olduğu farklı ve başarılı işlerle kazancı asla bitmek nedir bilmeyen Acun Ilıcalı, şimdi de bir jet alarak milyonları hayrete düşürdü. Yaptığı hayır işleriyle de ön plana çıkan Acun Ilıcalı eski uçağını Global XRS 2012 modelindeki uçakla değiştirdi.



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