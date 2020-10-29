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- 29 Eki 2020 - 20:07 G: 29 Eki 2020 - 20:23

Emekliler Artık Geçim Kaygısı Yaşamayacak! Devlet Emeklinin Cebini Dolduracak… Beklenen Zam Haberi Sonunda Geldi!

2021 yılı için yapılacak olan zam miktarı emeklilerin son dönemde en çok gündemlerinde olan konulardan bir tanesi. 2020 yılını oldukça karlı geçiren emekli vatandaşlar şimdi de Ocak ayında yapılacak olan zamları büyük bir sabırsızlık ile beklemeye devam ediyorlar. İşte Emekli maaşlarına Ocak ayı zammıyla ilgili olarak merak edilen tüm gelişmeler…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Emeklilerin son dönemdeki en çok merakla bekledikleri konulardan birisi olan zam haberiyle ilgili beklenen gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin kısa zaman içerisinde duyulmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında yapılacak olan zammın heyecanıyla dolup taştılar.

Özelliklede korona virüs salgınının gelmesi ardından üst üste gelen zamlar ve fazladan oluşan sağlık ihtiyaçları sebebiyle geçim daha da zorlu bir hale geldi. Bu dönemde emekliler için birçok önemli adım atılarak emeklilerin rahat bir nefes almaları sağlandı.

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29 Eki 2020 - 20:07 Ankara- Yaşam

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