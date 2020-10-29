Emekliler Artık Geçim Kaygısı Yaşamayacak! Devlet Emeklinin Cebini Dolduracak… Beklenen Zam Haberi Sonunda Geldi!

Emeklilerin son dönemdeki en çok merakla bekledikleri konulardan birisi olan zam haberiyle ilgili beklenen gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin kısa zaman içerisinde duyulmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında yapılacak olan zammın heyecanıyla dolup taştılar.

Özelliklede korona virüs salgınının gelmesi ardından üst üste gelen zamlar ve fazladan oluşan sağlık ihtiyaçları sebebiyle geçim daha da zorlu bir hale geldi. Bu dönemde emekliler için birçok önemli adım atılarak emeklilerin rahat bir nefes almaları sağlandı.



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