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- 29 Eki 2020 - 20:42 G: 29 Eki 2020 - 20:53

Beklenen An Geldi! Çekimler Tamamladı... Sevenleri İle Buluşmaya Sayılı Günler Kaldı! Tekrar Başlıyor!

Bir zamanların en sevilen eğlence programlarından bir tanesi olan İbo Show programı İbrahim Tatlıses’in silahlı bir saldırıya uğraması nedeniyle sona ermişti. İbrahim Tatlıses programın bitinde evine doğru giderken başından vurulmuş ve programı sonlandırmak durumunda kalmıştı. İşte İbo Show yayınlanma tarihi, programa ilk gelecek olan konuklar ve merak edilen diğer tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yoğun ve stresli bir tedavi süreci geçiren İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra sevenleri ile yeniden buluşuyor. 9 yıl içerisinde en çok yapmak istediği şey bu programa yeniden devam etmek ve şarkı söylemek olan İbrahim Tatlıses yeniden sevenleri ile buluşacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

İlk programın çekimlerinin yapılması ardından sevenleri de İbrahim Tatlıses ile bir an önce buluşmak adına can atıyor. İbo Show programının yeniden başlayacak olması hem İbrahim Tatlıses’i hem de sevenlerini büyük bir heyecanla dolduruyor.

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29 Eki 2020 - 20:42 Ankara- Yaşam

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