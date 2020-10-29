Milyonlarca Kadına 600 TL Ödeme Yapılacak! Uzun Kuyruklar Oluşmadan Hemen Ödemenizi Alın…
Milyonlarca kadın için son derecede müjdeli bir haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ardından 5 farklı alanda nakdi ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Bu ödemelerden bir tanesi de kadınlara verilecek olan 600 lira ödeme. İşte milyonlarca kadına verilecek olan 600 lira ödemeyle ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…
Sosyal destek kapsamında başvuru yapan kadınlar bu ödeneklerden faydalanabilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ardından 5 farklı yardım kapsamında toplamda 99 milyon lira ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
Bu yardımlarla ilgili olarak gelen açıklamalar kapsamında muhtaç er ve erbaş ailelerine yapılacak olan yardımların başladığı da biliniyor. İşte yapılacak olan 5 farklı ödemeyle ilgili merak edilen detaylar… Devlet tarafından eşi vefat eden dul kadınlara, öksüz yetimlere ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödemeler yapılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.