Altındağ Belediyesi Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor! Beypazarı Altınköy’de...

Altındağ Belediyesi Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam’ın ardından, başkentin bir diğer güzel ilçesi Beypazarı, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Beypazarı da yerini aldı. Beypazarı Belediyesi'nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan birlikte açtı. Beypazarı Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.

BEYPAZARI KURUSU ALTINKÖY’DE

İlçe belediyeleriyle yapılan bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Asım Balcı "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköy ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi.” dedi.

Başkan Balcı “Beypazarı, gastronomi alanında çok değerli bir ilçemiz... Mutfak kültürü ve lezzet bakımından çok zengin... Beypazarı’nın kurusu, dünyaca ünlü sodası, sarması, havucu gerçekten çok lezzetli... Altınköy'e hem renk hem de lezzet kattılar. Bu lezzetleri yakından tanımak isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye ve Beypazarı’nı yakından tanımaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.