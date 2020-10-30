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- 30 Eki 2020 - 11:57 G: 30 Eki 2020 - 12:12

Sağlık Ocakları Ne Zaman Açık? Ankara'da Sağlık Ocakları Çalışma Gün ve Saatleri...

Ülkemizde birçok vatandaşın sağlık sorunu yaşaması ile başvurduğu sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşların aile hekimlerinin de görev yaptığı sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ülkemizde birçok vatandaşın sağlık sorunu yaşaması ile başvurduğu sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşların aile hekimlerinin de görev yaptığı sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor.

Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların aile hekimi bulunur. İnsanların yaşadıkları semtteki en yakın sağlık ocağında görev yapan aile hekimleri aktif olarak hizmet vermektedir. Ufak sağlık problemleri yaşayan vatandaşların başvurduğu aile hekimleri sağlık ocaklarında hizmet verdiği için sağlık ocaklarının çalışma saatleri en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelir.

Sağlık Ocakları Hangi Saatlerde Hizmet Vermektedir?

Çeşitli sağlık sorunları ile sağlık ocağına gidecek olan vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. Sağlık problemleri ile gidecekleri sağlık kuruluşunda öğle arasına denk gelmek istemeyen ya da  sabah erken saatlerde gitmek isteyen kişiler sağlık ocaklarının hangi saat aralığında çalıştığını merak ediyor.

Türkiye'nin tüm illerinde sağlık ocağı çalışma saatleri sabittir. Sağlık ocakları kamu kuruluşu olduğundan dolayı sabah saat 08.00'da mesai başlar. Akşam saat 17.00'a kadar devam eden mesaide 1 saat öğle arası bulunur. Sağlık ocaklarında saat 12.00 ile 13.00 arasında öğle arası vardır.

Sağlık Ocakları Hafta Sonları Çalışıyor Mu?

Sağlık problemi yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de sağlık ocaklarının hafta sonları açık olup olmadığıdır. Türkiye'de en çok kullanılan sağlık merkezlerinden biri olan sağlık ocakları hafta sonları kapalıdır. Hafta içi günlerde sabah 08.00 ile akşam saat 17.00 arası mesai yapan sağlık ocakları hafta sonu hizmet vermemektedir.

Aile Sağlık Merkezlerinin Çalışma Saatleri Nasıldır?

Vatandaşların en çok aile hekimlerine gitmek için kullandığı sağlık ocakları ile aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatleri farklıdır. Aile hekimleri sağlık ocakları dışında aile sağlığı merkezlerinde de hizmet vermektedir. Kamu kuruluşu olan sağlık ocaklarının aksine aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerinin çalışma saatleri değişkendir.

Çalışma saatleri sürekli araştırılan sağlık ocakları Korona virüs salgını ile beraber daha yoğun tempoda çalışmaya başlamıştır. Çalışma saatleri sabit olan sağlık ocaklarında genellikle ufak sağlık problemleri çözüme kavuşturulsa da çeşitli tahlillerde yapılmaktadır.

30 Eki 2020 - 11:57 Ankara- Yaşam

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