Mavi Dolunay Nedir? Ne Zaman, Hangi Gün Görülecek?

Gökbilimcilerin yaklaştığına işaret ettiği Mavi Dolunay'ın ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yakında gerçekleşecek ve çok sık görülmeyen bu doğa olayı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Mavi Dolunay gerçekleşeceğine açıklaması üzerine vatandaşlar Mavi Dolunay'ın ne olduğunu, hangi durumlarda ortaya çıktığını, adını nereden aldığını ve görüleceği tarihi araştırmaya başladı. Mavi Dolunay olayı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Mavi Dolunay Nedir, Neden Mavi Dolunay İsmini Almıştır?

NASA'nın Mavi Dolunay'ın gerçekleşmesi ile ilgili açıklama yapmasından sonra bu doğa olayı merak edilmeye başlandı. Mavi ay olarak da adlandırılan Mavi Dolunay, gökbilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanır. Mavi Dolunay olayı ay takvimleri ile güneş takvimleri arasındaki farklılıktan kaynaklanan bir olaydır. Ay takvimlerinde bir ayın başlama ve bitme evresinin aynı noktada olması, ancak güneş takvimlerinde bir ayın süresinin iki evre arasındaki geçişten farklı ele alınması Mavi Dolunay olayını ortaya çıkarır. Mavi Dolunay, bir yıl içinde yaşanması gereken 12 dolunaya 13.'nün eklenmesi ile ortaya çıkar.

Mavi Dolunay adını İngilizcede ihanet eden anlamına gelen "belewe" kelimesinden almıştır. Belewe kelimesinin "blue" kelimesine dönüşmesi ile Türkçe'ye Mavi Dolunay olarak geçmiştir. Mavi Dolunay'ın "belewe" kelimesi ile tarif edilmesinin sebebi ise bir yıl içinde 12 tane olması gereken Dolunay'ın bu doğa olayı ile 13'e çıkmasından kaynaklanır. 13. Dolunay'ın takvime ihanet ettiği düşünülür.

Mavi Dolunay Hangi Gün Gerçekleşecek?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Mavi Dolunay'ın gerçekleşeceği tarihi açıkladı. Yapılan açıklamada 31 Ekim Cumartesi günü Mavi Dolunay olayının yaşanacağı belirtildi. Mavi Dolunay olayında düşünüldüğü gibi ay mavi rengi almayacak.

Mavi Dolunay'dan Hangi Burçlar Etkilenecek?

Mavi Dolunay olayının yaşanacağının açıklanması ile beraber astrologlar da hangi burçların bu doğa olayından etkileneceğini araştırmaya başladı. Astrologların açıklamalarına göre boğa, aslan, akrep ve kova burçları Mavi Dolunay'dan etkilenecek.