Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale Doğru Yürümeye Başladı! O İsimden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Sevenleri Dondu Kaldı… “Yeni Bölümü İle Veda Ediyor!”

Ekranların en sevilen dizisi olmayı ve reytinglerindeki başarıyı ise dizinin hikayesine ve usta oyuncu kadrosuna borçlu. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden olan Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin’in diziden ayrılması ise sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Diziden ayrılmasının daha deyim yerindeyse kırkı çıkmadan birde üstüne dizinin finale doğru ilerlediği iddiasını öğrenen seyirci adeta yıkılmıştı.

Her ne kadar dizinin reytingleri ilk sıralarda yer alsa da bir köşe yazarının iddia bu yönde değil. Dizinin biteceğini dile getiren köşe yazarı milyonlarca kişiyi soka soktu. Hünkar karakterinin diziye veda edeceği önceden ortaya atılan iddialar arasında yer alıyordu. İddiaların doğruluk payı ise gerçekleşti ve dizide önemli bir isim olan Hünkar diziden ayrıldı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>