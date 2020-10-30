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- 30 Eki 2020 - 16:29 G: 30 Eki 2020 - 16:40

Binlerce Vatandaş İş Sahibi Olacak! Beklenen Efsane Haber Verildi! Tam Tamına 220.000 Kişi Alınacak, Şartlar Çok Basit! Hemen Başvurun…

Binlerce kişiye iş sahibi olabilmesi için kapılar açıldı. Yetkili kişilerden duyuru yapıldı. Bunun üzerine binlerce kişi hemen başvuru yaptı. Merakla beklenen açıklamayı ise haberimiz içerisinde yer verdik. Özellikle pandemi döneminde binlerce kişi işsiz kalmış, işlerinden çıkartılmıştı. Yaşanan ekonomik dalgalanmalar ise vatandaşı çok kötü etkilemişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Evine temel ihtiyaçlarını götürmekte zorlanan binlerce kişiye umut kapısı açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkililerinden bir isim sevindirici haberi sonunda verdi. Verdiği haberde ise 220 bin kişiye iş fırsatı sunulduğunu açıkladı. Açıklamaların hemen arkasından ise başvur yapacak kişilerin akıllarında başvuru şartlarının neler olduğuna dair soru işaretleri oluştu.

Yetkili ismin yaptığı açıklamalarda ise Nestle'nin Bursa'da açılacağı ve bir ilkin gerçekleşeceği konu hakkında bilgiler verdi. Ülke sınırları içerisinde ilk medikal beslenme fabrikanın açılacağını müjdeleyen isim temellerinin de atıldığını belirtti.

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30 Eki 2020 - 16:29 Ankara- Yaşam

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