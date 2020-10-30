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- 30 Eki 2020 - 17:19 G: 30 Eki 2020 - 18:06

Masterchef'te İfşa Şoklarının En Büyüğü! O Yarışmacının Babası İfşaladı, Bu Kez Acun Ilıcalı Gerçekten Çıldırabilir!

Masterchef'te ifşa şoklarının bugüne kadar en büyüğü yaşandı. Her hafta farklı bir ifşayla gündeme gelen ve izleyenleri artık bıktıran, tüm gizemi ortadan kaldıran bilgi sızdırma durumları, bugün hiç beklenmedik bir kişi tarafından yapıldı. O yarışmacının babası programı ifşaladı, milyonlarca beğeni - yorum ve paylaşım yapıldı. Masterchef Kahini adı altında paylaşım yapan hesabın kapatılmasıyla birlikte; 2 gündür herhangi bir ifşa olayı yoktu. Fakat bu kez Kahin değil, yarışmacının babası...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye 2020 büyük bir heyecan, hırs ve eğlenceyle birlikte devam ediyor. Mutfağın tüm inceliklerinin ele alındığı söz konusu program başladığı andan itibaren sürekli olarak ifşa spekülasyonlarıyla gündeme geliyordu. Bunun üzerine izleyenler, artık bir gizem durumu oluşmadığını ve bu ifşalara bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Bu söylemlerini gerek Twitter'dan yazarak, gerek kanalı arayarak; gerekse şikayetvar gibi platformlarda yapan izleyenler için ne Acun Ilıcalı, ne TV8, ne de direkt olarak şefler tarafından açıklama gelmemişti.

Bugün ortaya çıkan ifşa ise; artık sabırları tüketti. Önceki ifşalarda genel olarak kimin eleneceği, kimin kaptan olacağı vs. açık açık söyleniyordu. Bu ifşa, direkt olarak ifşalamak amacıyla yapılmış bir şey değil, şirin mi şirin bir yarışmacının, tatlı mı tatlı babasının paylaştığı duygusal gönderinin ürünü oldu. Bu sayede kimin eleneceği belli olmuş oldu. 

Bu yıl Masterchef Türkiye 2020; milyonlarca kişi tarafından buruk bir şekilde izlendi. Çünkü ortaya çıkan her ifşa, ayrı bir gerilim yarattı ve gizemi, izleme zevkini ve o eleme anını bekleme heyecanını yok etti. Bu noktada herkes, kim ifşalıyor? Diye araştırma yapmaya başladı. Hala bu araştırmalar sonuçsuz kalırken, bugün öyle bir olay yaşandı ki; bu olay Masterchef tarihine altın harflerle kazınır... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

30 Eki 2020 - 17:19 Ankara- Yaşam

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